सऊदी अरब में हमलों से बढ़ा संकट! भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भारत ने जताई चिंता

सऊदी अरब में लगातार हो रहे हमलों को लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने सऊदी अरामको (Saudi Aramco) के धहरान स्थित मुख्यालय पर हुए हमले समेत कई हमलों की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने इन हमलों को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया है। साथ ही सऊदी अरब की सरकार और वहां के लोगों के साथ एकजुटता जताई है। इन हमलों के बीच वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है।

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भारत ने हमलों की कड़ी निंदा की

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बुधवार को कहा कि सऊदी अरब में लगातार हमले हो रहे हैं। इनमें अरामको मुख्यालय पर हुआ हमला भी शामिल है।

उन्होंने कहा कि भारत नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे पर होने वाले सभी हमलों की निंदा करता है। ऐसे हमले तुरंत बंद होने चाहिए।

जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब की संप्रभुता के समर्थन में वहां की सरकार और जनता के साथ खड़ा है। भारत को उम्मीद है कि क्षेत्र में जल्द शांति और सामान्य स्थिति बहाल होगी।

हमले में एक भारतीय की मौत, कई घायल

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, 10 अक्टूबर को हुए एक हमले में 12 लोग घायल हुए थे। इनमें से एक व्यक्ति की बाद में मौत हो गई।

भारतीय दूतावास की मदद से परिवार की इच्छा के अनुसार रियाद में उनका अंतिम संस्कार किया गया।

बाकी 11 घायलों में से तीन को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। आठ लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें चार की हालत गंभीर है और वे आईसीयू में हैं।

भारतीय दूतावास के अधिकारी लगातार घायलों से मुलाकात कर रहे हैं और उनके परिवारों के संपर्क में हैं।

उड़ानों पर भी पड़ा असर

सऊदी अरब में हूती विद्रोहियों के हमलों से एयरपोर्ट और तेल से जुड़े बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है। इससे उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ है।

खासकर रियाद, दम्माम, मदीना और जेद्दा से आने-जाने वाली भारतीय एयरलाइंस की उड़ानों पर असर पड़ा है।

भारतीय दूतावास ने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है और फंसे हुए यात्रियों को जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

ट्रंप ने हूती विद्रोहियों को दी चेतावनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हूती विद्रोहियों को चेतावनी दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि हूती जानबूझकर सऊदी अरब पर हमले कर रहे हैं, ताकि 3 नवंबर को होने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनाव से पहले वैश्विक तेल कीमतें बढ़ सकें।

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हूती बेहद खराब व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने आशंका जताई कि ये हमले ईरान के इशारे पर किए जा रहे हैं।

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ट्रंप ने पुराने अमेरिकी सैन्य हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि वह चुनाव के बाद भी हूतियों की इन गतिविधियों को नहीं भूलेंगे।

ईरान के सामने उठाया भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा

इस बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 12 अक्टूबर को ईरान के अपने समकक्ष डॉ. मोहसिन रेजाई से बातचीत की।

दोनों अधिकारियों ने द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर चर्चा की।

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, इस बातचीत में भारतीय नाविकों और भारतीय तेल टैंकरों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया गया।