पीएम मोदी ने एशियन गेम्स के मेडलवीरों से की मुलाकात, 2036 ओलंपिक की मेजबानी पर कही बड़ी बात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एशियन गेम्स 2026 के पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों की उपलब्धियों की तारीफ की और 2036 ओलंपिक की मेजबानी को लेकर भारत का संकल्प दोहराया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने के साथ-साथ बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए भी एक भरोसेमंद देश के रूप में उभर रहा है।

advertisement

इस कार्यक्रम में खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री के साथ तस्वीरें खिंचवाईं और उन्हें कई यादगार उपहार भी भेंट किए। कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के चेयरमैन जय शाह और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा समेत कई खेल संगठनों के अधिकारी मौजूद रहे।

2036 ओलंपिक की मेजबानी भारत का संकल्प

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने 140 करोड़ देशवासियों को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी सफलता तिरंगे को ऊंचा रखना है। खिलाड़ियों की कामयाबी सिर्फ उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह देश के करोड़ों नागरिकों के लिए गर्व की बात है।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए बोली लगा रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए एक भरोसेमंद और मेहमाननवाज देश के रूप में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है।

भारत ने एशियन गेम्स में जीते 85 मेडल

भारत ने एशियन गेम्स 2026 में 21 गोल्ड सहित कुल 85 पदक अपने नाम किए। हालांकि, यह संख्या पिछले संस्करण में हांगझोउ में मिले 106 पदकों से कम रही। इसके बावजूद पहली बार एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन उत्साहजनक रहा। इन खिलाड़ियों ने कुल 41 पदक जीते।

प्रधानमंत्री ने महिला खिलाड़ियों की उपलब्धियों की खास तौर पर तारीफ की। भारत के कुल पदकों में 38 पदक महिला खिलाड़ियों के रहे, जिनमें 11 गोल्ड मेडल शामिल हैं। उन्होंने भारतीय तीरंदाजों के प्रदर्शन की भी सराहना की, जिन्होंने पांच गोल्ड मेडल जीते।

महिला हॉकी टीम और तीरंदाजों की तारीफ

पीएम मोदी ने महिला हॉकी टीम की ऐतिहासिक उपलब्धि का जिक्र करते हुए कहा कि टीम ने गोल्ड मेडल जीतकर 44 साल का इंतजार खत्म किया। उन्होंने इसे बेहद सराहनीय उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने भारतीय क्रिकेट टीमों और हॉकी खिलाड़ियों के प्रदर्शन की भी प्रशंसा की।

इस दौरान 17 वर्षीय तीरंदाज कुमकुम मोहोड़ ने प्रधानमंत्री को धनुष भेंट किया। उन्होंने एशियन गेम्स में दो गोल्ड और एक सिल्वर मेडल जीता था। कुमकुम ने व्यक्तिगत और महिला टीम स्पर्धा में गोल्ड, जबकि मिक्स्ड टीम स्पर्धा में सिल्वर हासिल किया।

advertisement

खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री को दिए यादगार उपहार

कार्यक्रम में भारतीय पुरुष टी20 टीम और महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी मौजूद रहे। एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टीम के खिलाड़ियों के हस्ताक्षर वाली जर्सी प्रधानमंत्री को भेंट की। गोल्फर प्रणवी उर्स ने भी अपना ग्लव और गोल्फ बॉल फ्रेम में लगाकर उन्हें दिया।

12 साल में तैयार हुआ खेलों का इकोसिस्टम

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संकल्प और सपने एक दिन में पूरे नहीं होते। इसके लिए वर्षों की मेहनत और समर्पण जरूरी है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में भारत ने धैर्य और मेहनत के साथ खेलों का मजबूत इकोसिस्टम तैयार किया है।

पीएम मोदी के मुताबिक, पहले बड़े खेल आयोजनों में भारत को कुछ ही पदक मिलते थे और कई खेलों के बारे में लोगों को जानकारी भी नहीं थी। अब भारतीय खिलाड़ियों की अंतरराष्ट्रीय मंच पर भागीदारी बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि खेलों में पारदर्शी व्यवस्था और खिलाड़ियों की लगातार बढ़ती सफलता देश में आए बदलाव को दिखाती है।