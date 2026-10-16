दिसंबर में कनाडा जाएंगे पीएम मोदी, व्यापार से सुरक्षा तक इन मुद्दों पर होगी चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 दिसंबर को कनाडा के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी। पीएम मोदी अपने इस दौरे के दौरान टोरंटो और ओटावा जाएंगे। ओटावा स्थित भारतीय उच्चायोग ने गुरुवार को उनके दौरे की आधिकारिक जानकारी दी।

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मार्क कार्नी ने की पीएम मोदी के दौरे की पुष्टि

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने गुरुवार सुबह कैलगरी के एक रेस्तरां में लोगों से बातचीत के दौरान पीएम मोदी के दौरे की तारीखों की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि उनकी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत हुई है।

कार्नी ने कहा कि पीएम मोदी के दौरे में टोरंटो और ओटावा शामिल होंगे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वे इस बात पर विचार करेंगे कि क्या दौरे का दायरा और बढ़ाया जा सकता है।

दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने पर जोर

ओटावा स्थित भारतीय उच्चायोग ने गुरुवार को सोशल मीडिया के जरिए भी प्रधानमंत्री मोदी के कनाडा दौरे की घोषणा की।

उच्चायोग के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी और मार्क कार्नी ने हाल की बातचीत में भारत-कनाडा संबंधों में बनी सकारात्मक रफ्तार को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है।

दोनों नेता व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों जैसे अहम क्षेत्रों में ठोस नतीजे हासिल करने की दिशा में काम करेंगे।

Image Credit : Aaj Tak

पीएम मोदी और मार्क कार्नी के बीच फोन पर हुई बातचीत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बताया था कि उनकी कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ गर्मजोशी भरी और उपयोगी बातचीत हुई है।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि भारत और कनाडा मिलकर एक अधिक स्थिर और खुशहाल दुनिया बनाने में योगदान दे रहे हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि दोनों नेता रणनीतिक साझेदारी के अहम क्षेत्रों में ठोस नतीजे हासिल करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं।

2030 तक व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य

प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे में दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी भी एक अहम मुद्दा रहेगा।

मार्क कार्नी के कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, दोनों नेताओं ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत जल्द से जल्द पूरी करने की प्रतिबद्धता दोहराई है।

इस समझौते का मकसद भारत और कनाडा के बीच व्यापार बढ़ाने की कोशिशों को मजबूती देना है। दोनों देश 2030 तक आपसी व्यापार को दोगुना करने की दिशा में काम कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का आगामी कनाडा दौरा दोनों देशों के व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों के लिहाज से अहम माना जा रहा है।