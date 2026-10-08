पत्नी और एक बेटा, गोवा से मुंबई तक करोड़ों की प्रॉपर्टी... जानें कितनी संपत्ति छोड़ गए नाना पाटेकर

बॉलीवुड में अपनी दमदार आवाज और शानदार अभिनय से पहचान बनाने वाले नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने गोवा में आखिरी सांस ली। अपने लंबे फिल्मी करियर में नाना पाटेकर ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया और करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई। फिल्मों से नाम और शोहरत कमाने वाले अभिनेता के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति भी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उनकी कुल संपत्ति करीब 80 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसमें अलग-अलग शहरों में मौजूद घर और खेती की जमीन भी शामिल है।

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गोवा में बिगड़ी थी तबीयत

नाना पाटेकर का जन्म 1 जनवरी 1951 को मुंबई में हुआ था। जानकारी के मुताबिक, गोवा में रहने के दौरान उन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई थी। इसके बाद डॉक्टरों ने उनके फ्लैट पर पहुंचकर CPR देने की कोशिश की। तबीयत में सुधार नहीं होने पर उन्हें मणिपाल अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, इलाज के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। उन्होंने सुबह 5 बजकर 20 मिनट पर अंतिम सांस ली।

कभी आर्थिक तंगी में गुजरा था बचपन

फिल्मी दुनिया में सफलता हासिल करने से पहले नाना पाटेकर ने मुश्किल दौर भी देखा था। उनके पिता दिनकर पाटेकर टेक्सटाइल पेंटिंग के कारोबार से जुड़े थे। परिवार का कारोबार बंद होने के बाद आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। ऐसे में नाना पाटेकर ने जेबरा क्रॉसिंग और फिल्मों के पोस्टर पेंट करने का काम किया।

बाद में उन्होंने अभिनय की दुनिया में कदम रखा। 'क्रांतिवीर', 'तिरंगा', 'गुलाम ए मुस्तफा', 'वेलकम' और 'अब तक छप्पन' जैसी फिल्मों ने उन्हें दर्शकों के बीच खास पहचान दिलाई।

कितने करोड़ की संपत्ति के मालिक थे?

मीडिया रिपोर्ट्स में नाना पाटेकर की अनुमानित नेटवर्थ करीब 80 करोड़ रुपये बताई गई है। करीब चार दशक तक फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे अभिनेता अपने पीछे पत्नी नीलकंती पाटेकर और बेटे मल्हार पाटेकर को छोड़ गए हैं।

Image Credit : Aaj Tak

कहां-कहां है नाना पाटेकर की प्रॉपर्टी?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नाना पाटेकर के पास गोवा में एक फ्लैट था। पुणे के लॉ कॉलेज रोड पर उनका घर और मुंबई में एक 1 BHK फ्लैट भी बताया जाता है।

इसके अलावा पुणे के पास खड़कवासला इलाके में उनका 27 एकड़ में फैला फार्महाउस था। नाना पाटेकर यहां काफी समय बिताते थे। इस जमीन पर गेहूं और धान की खेती होती थी। बताया जाता है कि खेती से मिलने वाली आमदनी वह किसानों की मदद में खर्च करते थे।

किसानों के लिए भी करते थे काम

नाना पाटेकर ने साल 2015 में नाम फाउंडेशन की शुरुआत की थी। पुणे मुख्यालय वाला यह संगठन महाराष्ट्र में सूखे और आर्थिक परेशानियों का सामना करने वाले किसानों की मदद करता है।

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इसके जरिए जरूरतमंद ग्रामीणों और आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को सहायता दी जाती थी। नाना पाटेकर गरीब किसानों की बेटियों की शादी के लिए भी आर्थिक मदद करते थे।