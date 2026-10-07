पहले डोसे में चूहा मिलने का आरोप, अब 25 लाख रुपये की कथित वसूली ने बढ़ाया मामला

मुंबई के एक होटल में डोसे में कथित तौर पर चूहा मिलने का मामला अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। इस मामले में पुलिस ने 25 लाख रुपये की कथित वसूली और धमकी के आरोप में FIR दर्ज की है। मामले से जुड़ी दो महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब डोसे में चूहा मिलने के दावे से लेकर कथित समझौते की मांग तक पूरे मामले की जांच कर रही है।

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क्या है पूरा मामला?

मामला मुंबई के बोरीवली वेस्ट स्थित राधाकृष्ण होटल का है। ग्राहक अमित त्रिवेदी ने आरोप लगाया था कि उन्होंने होटल में मैसूर मसाला डोसा ऑर्डर किया था। कुछ निवाले खाने के बाद उन्हें डोसे में एक छोटा चूहा दिखाई दिया। त्रिवेदी के मुताबिक, इसके बाद उन्हें कई बार उल्टी हुई।

इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर बोरीवली पुलिस से शिकायत की। मामला महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA के पास भेजा गया। FDA ने होटल के खिलाफ कार्रवाई की और बाद में होटल का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया।

25 लाख रुपये मांगने का आरोप

मामले में 5 अक्टूबर को नया मोड़ आया। बोरीवली पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 308(2) और 3(5) के तहत FIR दर्ज की गई। शिकायत के मुताबिक, मामले को खत्म करने के लिए ग्राहक पर 25 लाख रुपये की 'फुल एंड फाइनल सेटलमेंट' की मांग करने का आरोप है।

ताजा जानकारी के मुताबिक, त्रिवेदी से जुड़ी होने का दावा करने वाली दो महिलाओं को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। हालांकि कथित मांग, सेटलमेंट नोट और इसमें शामिल लोगों की भूमिका को लेकर पुलिस की जांच अभी जारी है।

डोसे में चूहा आया कैसे? इसकी भी जांच

पुलिस अमित त्रिवेदी के उस दावे की सच्चाई की भी जांच कर रही है, जिसमें डोसे में चूहा मिलने की बात कही गई थी। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि चूहा होटल की लापरवाही के कारण खाने में पहुंचा था या इसे कथित तौर पर ग्राहक की तरफ से वहां रखा गया था।

इस मामले की जांच PI दिग्विजय अशोक पाटिल को सौंपी गई है।

फूड सेफ्टी से शुरू हुआ था मामला

शुरुआत में पूरा मामला खाने की सुरक्षा से जुड़ी शिकायत पर केंद्रित था। डोसे में कथित तौर पर चूहा मिलने की शिकायत के बाद FDA ने कार्रवाई की थी। यह कार्रवाई त्योहारों के दौरान खाने-पीने की दुकानों और डेयरियों के खिलाफ FDA की राज्यव्यापी कार्रवाई के बीच हुई थी।

अब वसूली और धमकी के आरोप सामने आने के बाद मामला नई दिशा में पहुंच गया है। पुलिस की जांच जारी है और आगे की जानकारी का इंतजार है।