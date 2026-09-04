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Newsट्रेंडिंगMirzapur The Movie Review: गुड्डू भैया का भौकाल लौटा या फीका पड़ा जादू? फैंस ने बताया सच

Mirzapur The Movie Review: गुड्डू भैया का भौकाल लौटा या फीका पड़ा जादू? फैंस ने बताया सच

Mirzapur The Movie रिलीज के साथ ही चर्चा में आ गई है। मिर्जापुर की मशहूर दुनिया, गुड्डू पंडित का अंदाज और पुराने किरदारों को लेकर फैंस में काफी उत्साह है। शुरुआती दर्शक रिव्यू में फिल्म के डायलॉग्स और भौकाल की तारीफ हो रही है, वहीं कुछ लोग कहानी और रफ्तार को लेकर अपनी अलग राय भी दे रहे हैं।

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Shakshi
Shakshi
UPDATED: Sep 4, 2026 14:31 IST
Mirzapur The Movie: रिलीज होते ही छाया भौकाल
Mirzapur The Movie: रिलीज होते ही छाया भौकाल

In Short

  • Mirzapur The Movie रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शन वायरल
  • गुड्डू पंडित के अंदाज और पुराने भौकाल की वापसी की हो रही चर्चा
  • कहानी और रफ्तार को लेकर दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

मिर्जापुर की चर्चित दुनिया एक बार फिर दर्शकों के बीच लौट आई है। लंबे इंतजार के बाद Mirzapur The Movie रिलीज हो गई है और फिल्म को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। रिलीज के बाद दर्शक सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया साझा कर रहे हैं और सबसे ज्यादा चर्चा गुड्डू पंडित के अंदाज, डायलॉग्स और मिर्जापुर वाले माहौल की हो रही है।

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मिर्जापुर की कहानी ने बनाया अलग फैन बेस

मिर्जापुर वेब सीरीज ने अपनी शुरुआत से ही अपराध, राजनीति, बदले और सत्ता की लड़ाई वाली कहानी से दर्शकों के बीच खास जगह बनाई थी। कालीन भैया, गुड्डू पंडित और दूसरे किरदारों ने अपनी अलग पहचान बनाई। अब फिल्म के जरिए इस दुनिया को बड़े पर्दे पर आगे बढ़ाया गया है।

फैंस को पसंद आया गुड्डू भैया का अंदाज

फिल्म देखने के बाद कई दर्शकों ने गुड्डू पंडित के किरदार और उनके दबंग अंदाज की तारीफ की है। सोशल मीडिया पर कई फैंस ने कहा कि फिल्म में वही पुराना मिर्जापुर वाला तेवर और भौकाल देखने को मिला, जिसके लिए यह फ्रेंचाइजी जानी जाती है।

दर्शकों को फिल्म के डायलॉग्स, किरदारों की मौजूदगी और स्क्रीन प्रेजेंस पसंद आ रही है। कई लोगों ने इसे मिर्जापुर के फैंस के लिए एक ट्रीट बताया है।

कहानी और रफ्तार पर मिली-जुली राय

हालांकि हर दर्शक की राय एक जैसी नहीं है। कुछ लोगों ने फिल्म की कहानी और रफ्तार को लेकर अपनी अलग प्रतिक्रिया दी है। कुछ दर्शकों का मानना है कि वेब सीरीज के पुराने सीजन जैसी उम्मीदों के कारण फिल्म पर दबाव ज्यादा था।

कई फैंस फिल्म की तुलना मिर्जापुर के पिछले सीजन से कर रहे हैं और यह देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म लंबे समय में दर्शकों पर कितना असर छोड़ती है।

सोशल मीडिया पर छाया रिएक्शन

रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर Mirzapur The Movie लगातार चर्चा में बनी हुई है। फैंस गुड्डू भैया, मिर्जापुर की दुनिया और फिल्म के खास पलों को लेकर अपनी राय साझा कर रहे हैं।

शुरुआती प्रतिक्रिया से इतना साफ है कि मिर्जापुर का क्रेज अभी भी बरकरार है। अब देखने वाली बात होगी कि फिल्म बॉक्स ऑफिस और दर्शकों के बीच कितना लंबा सफर तय करती है।

Edited By:
Shakshi
Published On:
Sep 4, 2026