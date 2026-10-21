अब छोटे शहरों से विदेश की उड़ान होगी आसान! 3 एयरपोर्ट पर शुरू हुई ये खास सुविधा

देश के छोटे शहरों से विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू की गई हब-एंड-स्पोक (Hub-and-Spoke) योजना को धीरे-धीरे लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस साल जून में शुरू हुई इस सुविधा का अब तक वाराणसी, अमृतसर और अहमदाबाद एयरपोर्ट से कुल 7,359 अंतरराष्ट्रीय यात्रियों ने इस्तेमाल किया है। हालांकि, शुरुआती तीन महीनों में यात्रियों की संख्या उम्मीद के मुताबिक तेजी से नहीं बढ़ी है।

advertisement

अमृतसर एयरपोर्ट से सबसे ज्यादा यात्रियों ने उठाया फायदा

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, इस सुविधा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल अमृतसर एयरपोर्ट पर हुआ है। यहां से 4,293 यात्रियों ने हब-एंड-स्पोक मॉडल के जरिए विदेश यात्रा की। वहीं, अहमदाबाद एयरपोर्ट से 2,090 यात्रियों ने इस सुविधा को चुना।

वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्रियों का रिस्पॉन्स काफी धीमा रहा। यहां सिर्फ 976 अंतरराष्ट्रीय यात्रियों ने इस सुविधा का फायदा उठाया। हालांकि, नागरिक उड्डयन मंत्रालय का कहना है कि यात्रियों की बढ़ती संख्या इस सुविधा की स्वीकार्यता बढ़ने का संकेत है।

अमृतसर एयरपोर्ट पर सामने आई बड़ी चूक

इस योजना के संचालन के दौरान 4 सितंबर को अमृतसर एयरपोर्ट पर एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई। अमृतसर से दिल्ली पहुंचे इटली के तीन यात्री जरूरी इमिग्रेशन प्रक्रिया पूरी किए बिना ही म्यूनिख जाने वाली लुफ्थांसा की कनेक्टिंग फ्लाइट में सवार हो गए।

क्या है हब-एंड-स्पोक मॉडल और कैसे करता है काम?

हब-एंड-स्पोक मॉडल के तहत छोटे एयरपोर्ट को बड़े एयरपोर्ट से जोड़ा जाता है। इसमें यात्री अपने शहर के एयरपोर्ट से उड़ान भरकर दिल्ली जैसे बड़े एयरपोर्ट पहुंचते हैं और वहां से अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट पकड़ते हैं।

इस सुविधा की खास बात यह है कि विदेश जाने वाले यात्रियों का चेक-इन, इमिग्रेशन और कस्टम्स क्लियरेंस शुरुआती एयरपोर्ट पर ही पूरा हो जाता है। इसके बाद बड़े एयरपोर्ट पर उन्हें दोबारा इन प्रक्रियाओं से नहीं गुजरना पड़ता।

इस व्यवस्था में घरेलू यात्रियों के बोर्डिंग पास पर 'D' और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के बोर्डिंग पास पर 'I' लिखा होता है।

कब शुरू हुई योजना और आगे क्या है तैयारी?

भारत में पहली हब-एंड-स्पोक अंतरराष्ट्रीय सेवा 25 जून 2026 को वाराणसी और दिल्ली के बीच शुरू हुई थी। इसके बाद 28 जुलाई को अमृतसर और 1 सितंबर को अहमदाबाद एयरपोर्ट को इस सुविधा से जोड़ा गया।

अब 27 अक्टूबर से गुवाहाटी एयरपोर्ट पर भी यह सेवा शुरू करने का प्रस्ताव है। सरकार देश के सभी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को इस मॉडल से जोड़ने पर काम कर रही है। इसका मकसद 2030 तक भारत को भारतीय यात्रियों के लिए पसंदीदा एविएशन हब और 2047 तक प्रमुख वैश्विक एविएशन हब बनाना है।