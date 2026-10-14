चेन्नई मेट्रो में पीएम मोदी से मिले युवा स्टार्टअप फाउंडर, सिर्फ 90 सेकंड में बताया कैसे AI बदल सकता है पढ़ाई का तरीका

कई बार स्कूल में आया एक छोटा-सा विचार आगे चलकर बड़ी पहचान दिला सकता है। ऐसा ही कुछ विन्सेन लैब्स के संस्थापक तेजस पार्थसारथी सुदर्शन के साथ हुआ। साल 2017 में उन्होंने अपने स्कूल में पढ़ाई को आसान बनाने के लिए Google Classroom इस्तेमाल करने का सुझाव दिया था। करीब 9 साल बाद उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने AI से जुड़े अपने विचार रखने का मौका मिला। चेन्नई मेट्रो में हुई इस मुलाकात के दौरान उन्होंने महज 90 सेकंड में बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस छात्रों और आम लोगों की कैसे मदद कर सकता है।

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पीएम मोदी से मुलाकात का कैसे मिला मौका?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर को चेन्नई का दौरा किया था। इस दौरान उनसे बातचीत के लिए 17 स्टार्टअप संस्थापकों को चुना गया था, जिनमें सुदर्शन भी शामिल थे।

सुदर्शन ने लिंक्डइन पर इस अनुभव को शेयर करते हुए बताया कि साल 2017 में स्कूल के छात्र नेता के चुनाव के दौरान उन्होंने तकनीक से पढ़ाई बेहतर बनाने का सुझाव दिया था। अब उन्हें प्रधानमंत्री के सामने AI पर अपने विचार रखने का मौका मिला। उनके मुताबिक, तकनीक और समस्याओं का स्तर बदल गया है, लेकिन उनकी जिज्ञासा आज भी बरकरार है।

AI की पढ़ाई को लेकर दिया बड़ा सुझाव

सुदर्शन का पहला सुझाव छात्रों की AI स्किल्स बेहतर बनाने से जुड़ा था। उन्होंने कहा कि सरकारी विभाग और यूनिवर्सिटी मिलकर छात्रों को वास्तविक समस्याओं पर आधारित प्रोजेक्ट दे सकते हैं।

इससे छात्रों को सिर्फ किताबों तक सीमित रहने के बजाय असली समस्याओं पर काम करने का अनुभव मिलेगा। साथ ही सरकारी विभागों को भी अपनी परेशानियों के नए समाधान मिल सकते हैं।

सरकारी सेवाओं के लिए AI डेस्क का आइडिया

सुदर्शन ने सरकारी सेवाओं को आसान बनाने के लिए एक ऑनलाइन AI डेस्क बनाने का सुझाव भी दिया।

इस व्यवस्था में लोग अपनी शिकायतें दर्ज कर सकेंगे और जरूरी दस्तावेज एक ही जगह अपलोड कर पाएंगे। इसके बाद AI की मदद से शिकायत को ट्रैक करके संबंधित विभाग तक पहुंचाया जा सकेगा।

इससे लोगों को अलग-अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिल सकती है। हालांकि, फिलहाल यह प्रधानमंत्री के सामने रखा गया एक सुझाव है।

कौन हैं तेजस पार्थसारथी सुदर्शन?

सुदर्शन विन्सेन लैब्स के संस्थापक हैं। उनकी कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और हेल्थकेयर जैसे क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए AI तकनीक पर काम करती है।

उनकी पढ़ाई कॉमर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंसी से जुड़ी रही है। वह KPMG India में काम कर चुके हैं और Fanpit नाम के इवेंट्स एवं कम्युनिटी प्लेटफॉर्म से भी जुड़े रहे हैं।

चेन्नई मेट्रो में हुई खास मुलाकात

प्रधानमंत्री मोदी ने 11 अक्टूबर को चेन्नई मेट्रो के दूसरे चरण के 15 किलोमीटर लंबे पूनमल्ली बाईपास-वडापलानी हिस्से का उद्घाटन किया था। करीब 4,900 करोड़ रुपये की लागत से बने इस हिस्से में 11 एलिवेटेड स्टेशन हैं।

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इसी दौरे के दौरान सुदर्शन को प्रधानमंत्री के साथ AI और सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाने के अपने विचार साझा करने का मौका मिला।