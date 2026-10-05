9/11 जैसा हमला करना चाहता था flydubai का को-पायलट! जांच में सामने आई खौफनाक प्लानिंग

flydubai की दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाइट में भारतीय पायलट Captain Smit Machchhar पर हमला करने वाले सह-पायलट Hamam al-Hammani को लेकर जांच में बड़ा दावा सामने आया है। जांचकर्ताओं के मुताबिक 29 साल के ओमानी नागरिक al-Hammani की योजना Captain Smit को मारने, विमान को अपने कब्जे में लेने और उसे तेल अवीव की किसी ऊंची इमारत से टकराने की थी। शुरुआती इजरायली जांच में यह भी सामने आया है कि उसने अकेले इस हमले की योजना बनाई थी।

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इटली के अखबार Corriere della Sera की रिपोर्ट के मुताबिक al-Hammani की योजना Captain Smit को चुपके से मारने, विमान के इंजन बंद करने और 30 सितंबर को विमान को तेल अवीव की किसी इमारत से टकराने की थी।

Ben Gurion Airport पर भी थी हमले की योजना

al-Hammani फिलहाल हिरासत में है और UAE में उससे पूछताछ की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक उसने जांचकर्ताओं को बताया कि Captain Smit को रास्ते से हटाने के बाद वह Flight 1073 को सामान्य तरीके से उड़ाता रहता। इसके बाद लैंडिंग की मंजूरी लेकर विमान को किसी इमारत या तेल अवीव के पास Ben Gurion Airport पर खड़े किसी दूसरे विमान से टकराने की उसकी योजना थी।

रिपोर्ट के मुताबिक सह-पायलट ने जॉर्डन के ऊपर पहुंचने के बाद विमान का कंट्रोल लेने की योजना बनाई थी। माना जा रहा है कि इसके पीछे मकसद समय से पहले किसी तरह का अलर्ट होने से बचना था। वह जुलाई में भी हमला करना चाहता था, लेकिन उस समय चालक दल में उसका एक दोस्त होने के कारण उसने आखिरी समय में योजना छोड़ दी थी।

9/11 जैसे हमले से मिलती थी योजना

इस कथित योजना की तुलना 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकी हमलों से की जा रही है। उस समय 19 अल-कायदा आतंकियों ने चार यात्री विमानों को हाईजैक किया था। इनमें से तीन विमानों को World Trade Center और Pentagon से टकराया गया था। इन हमलों में करीब 3,000 लोगों की मौत हुई थी।

30 सितंबर को कॉकपिट में क्या हुआ?

30 सितंबर को al-Hammani ने कॉकपिट में क्रैश एक्स से Captain Smit पर हमला किया और विमान का कंट्रोल लेने की कोशिश की। इस संघर्ष के दौरान Boeing 737 MAX 8 करीब 36,000 फीट से लगभग 17,000 फीट तक तेजी से नीचे आया। विमान में 174 यात्री सवार थे।

घायल होने के बावजूद Captain Smit कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब रहे। इसके बाद चालक दल के सदस्यों और यात्रियों ने सह-पायलट को काबू किया। विमान में मौजूद दो ऑफ-ड्यूटी पायलटों ने विमान का कंट्रोल संभाला और सऊदी अरब के Tabuk Airport पर सुरक्षित लैंडिंग कराई।

UAE में हो सकती है कड़ी कार्रवाई

इजरायली मीडिया के मुताबिक al-Hammani पिछले कुछ महीनों में कई बार Ben Gurion Airport गया था। जून में एक यात्रा के दौरान उसने कथित तौर पर हमले की तैयारी के लिए जानकारी जुटाई थी।

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रिपोर्ट्स के मुताबिक UAE में al-Hammani को मौत की सजा का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अभी कोई औपचारिक सजा नहीं सुनाई गई है और मामले की जांच जारी है।

Captain Smit की बहादुरी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने तारीफ की है। फिलहाल Captain Smit दुबई के एक अस्पताल में सर्जरी के बाद ठीक हो रहे हैं और खतरे से बाहर हैं।