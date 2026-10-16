बारिश ने दिल्लीवालों को दी प्रदूषण से राहत! 90 के नीचे आया AQI, यहाँ रही सबसे साफ हवा

दिल्ली में शुक्रवार को हुई बारिश के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिला है। बारिश की वजह से राजधानी की हवा भी साफ हुई है और एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) संतोषजनक श्रेणी में पहुंच गया है। वहीं, न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने दिन में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है।

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दिल्ली में बारिश के बाद हवा हुई साफ

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शुक्रवार, 16 अक्टूबर को बारिश के बाद वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, सुबह 9:30 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 86 दर्ज किया गया। यह संतोषजनक श्रेणी में आता है।

बारिश के बाद दिल्ली की हवा की गुणवत्ता बेहतर हुई है। वहीं, मौसम में आए बदलाव के चलते न्यूनतम तापमान भी सामान्य से थोड़ा नीचे पहुंच गया है।

दिल्ली में कितना रहा न्यूनतम तापमान?

मौसम विभाग के मुताबिक, शुक्रवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह इस मौसम के सामान्य तापमान से 0.2 डिग्री सेल्सियस कम है।

दिल्ली के अलग-अलग मौसम केंद्रों पर भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पालम में न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.8 डिग्री कम है।

लोधी रोड पर न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं, रिज इलाके में तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.4 डिग्री कम है। आयानगर में न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

दिल्ली में कहां कितनी बारिश हुई?

दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में बारिश की मात्रा भी अलग-अलग रही। शुक्रवार सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों में सफदरजंग में 15.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

पालम में 11.2 मिलीमीटर और लोधी रोड में 20 मिलीमीटर बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश रिज इलाके में दर्ज की गई, जहां 25.2 मिलीमीटर पानी बरसा। वहीं, आयानगर में 8.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।

Image Credit : Aaj Tak

आज कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?

मौसम विभाग ने शुक्रवार को दिल्ली में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है। दिन के दौरान अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है।

AQI की कौन-सी श्रेणी क्या बताती है?

CPCB के मुताबिक, AQI शून्य से 50 के बीच होने पर हवा अच्छी मानी जाती है। 51 से 100 के बीच संतोषजनक और 101 से 200 के बीच मध्यम श्रेणी होती है।

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वहीं, 201 से 300 के बीच AQI खराब, 301 से 400 के बीच बेहद खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में आता है। शुक्रवार सुबह दिल्ली का AQI 86 रहने से राजधानी की हवा संतोषजनक श्रेणी में रही।