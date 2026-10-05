Delhi Traffic Alert: बारापुला फेज-III पर भारी जाम! इस तरफ डायवर्ट किया गया ट्रैफिक
दिल्ली में बारापुला फेज-III से बारापुला और रिंग रोड की ओर जाने वाले लोगों के लिए ट्रैफिक अलर्ट जारी हुआ है। इस रास्ते पर भारी जाम लगा है, लेकिन इसकी स्थिति Google Maps पर दिखाई नहीं दे रही। बढ़ते ट्रैफिक के बीच पुलिस ने रूट डायवर्ट किया है। अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो पहले Traffic Advisory जरूर चेक करें।
In Short
- बारापुला फेज-III पर ट्रैफिक भारी और धीमा है।
- Google Maps पर जाम की स्थिति दिखाई नहीं दे रही है।
- - ट्रैफिक को NH-24 और DND की ओर डायवर्ट किया गया है।
दिल्ली में बारापुला फेज-III से बारापुला और रिंग रोड की ओर जाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। इस रास्ते पर भारी जाम लगा हुआ है और गाड़ियों की रफ्तार काफी धीमी हो गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसे लेकर ट्रैफिक अलर्ट जारी किया है और लोगों को इस रास्ते से बचने की सलाह दी है।
Google Maps पर नहीं दिख रहा जाम
ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक बारापुला फेज-III पर लगा जाम Google Maps पर दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी वजह से वाहन चालक लगातार इसी रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं।
रूट पर गाड़ियों की संख्या बढ़ने के कारण बारापुला जंक्शन पर बॉटलनेक की स्थिति बन गई है। इसका असर आगे तक देखने को मिल रहा है और काफी दूरी तक ट्रैफिक धीमा है।
NH-24 और DND की ओर ट्रैफिक डायवर्ट
बारापुला जंक्शन पर ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए पुलिस ने डायवर्जन लागू किया है। बारापुला फेज-III से आने वाले ट्रैफिक को फिलहाल NH-24 और DND की ओर डायवर्ट किया जा रहा है।
इस वजह से अगर आप बारापुला फेज-III के रास्ते बारापुला या रिंग रोड की ओर जाने की योजना बना रहे हैं तो निकलने से पहले वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा।
इन रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से प्रभावित हिस्से से बचने और NH-24/DND की ओर जाने वाले वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने को कहा है।
बारापुला फेज-III से बारापुला और रिंग रोड की ओर फिलहाल ट्रैफिक भारी और धीमा है। ऐसे में इस रूट से गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद हैं और ट्रैफिक की आवाजाही को नियंत्रित कर रहे हैं। वाहन चालकों को ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी और मौके पर दिए जा रहे निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।