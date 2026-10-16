आज कनॉट प्लेस जाने से पहले पढ़ लें ये एडवाइजरी, दोपहर 3 बजे से इन 21 सड़कों पर लग सकता है जाम
दिल्ली में आज कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों से गुजरने वालों को ट्रैफिक की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई प्रमुख सड़कों को लेकर एडवाइजरी जारी की है। जानिए किन रास्तों पर यातायात प्रभावित होने की आशंका है और घर से निकलने से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
In Short
- दिल्ली के कनॉट प्लेस में आज दोपहर 3 बजे से ट्रैफिक प्रभावित होने की आशंका, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी।
- संसद मार्ग, जनपथ, बाराखंबा रोड समेत 21 प्रमुख सड़कों पर यातायात प्रभावित हो सकता है।
- ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को अतिरिक्त समय लेकर चलने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की सलाह दी।
दिल्ली के कनॉट प्लेस में आज यानी 16 अक्टूबर 2026 को ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है। सेंट्रल पार्क में कुछ समूहों के जुटने की संभावना को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। इसके मुताबिक दोपहर 3 बजे से कनॉट प्लेस और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित हो सकता है। ऐसे में घर से निकलने से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी जरूर पढ़ लें।
दोपहर 3 बजे से प्रभावित हो सकता है ट्रैफिक
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार, 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस जाने वाले लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। पुलिस के मुताबिक, कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में कुछ समूहों के इकट्ठा होने की सूचना मिली है। इसे देखते हुए दोपहर 3 बजे से आसपास की सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ सकती है।
ट्रैफिक पुलिस ने बताया है कि स्थिति के हिसाब से कुछ रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन भी लागू किया जा सकता है। ऐसे में इस इलाके से गुजरने वाले लोगों को अपनी यात्रा की प्लानिंग पहले से करने की सलाह दी गई है।
दिल्ली की इन 21 सड़कों पर पड़ सकता है असर
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के मुताबिक, कनॉट प्लेस और आसपास की कुल 21 सड़कों पर यातायात प्रभावित होने की आशंका है। इनमें ये प्रमुख रास्ते शामिल हैं।
घर से निकलने से पहले इन बातों का रखें ध्यान
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और रास्ते में अतिरिक्त समय लेकर चलें। जहां तक संभव हो, निजी गाड़ियों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें।
इसके अलावा सड़क पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के निर्देशों का पालन करें। गाड़ियों को सड़क किनारे पार्क करने से बचें और केवल निर्धारित पार्किंग का ही इस्तेमाल करें।
ट्रैफिक अपडेट के लिए यहां करें संपर्क
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को ट्रैफिक की ताजा जानकारी और वैकल्पिक रास्तों के लिए अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर नजर रखने की सलाह दी है।
ट्रैफिक अपडेट के लिए लोग traffic.delhipolice.gov.in वेबसाइट देख सकते हैं। इसके अलावा X पर @dtptraffic, इंस्टाग्राम पर @dtptraffic और फेसबुक पर @dtptraffic से भी जानकारी ले सकते हैं।
जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 1095 या 011-25844444 पर संपर्क किया जा सकता है।