16.3 अरब डॉलर के बाजार में Aayush Wellness की एंट्री, लॉन्च किया नया हेल्थ सप्लीमेंट

हेल्थकेयर सेक्टर की कंपनी Aayush Wellness ने अपने न्यूट्रास्यूटिकल पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए हड्डियों और जोड़ों की सेहत से जुड़े बाजार में एंट्री की है। कंपनी ने नई Aayush Calcium Vitamin Tablets लॉन्च की हैं। इस नए प्रोडक्ट के जरिए कंपनी ऐसे ग्राहकों तक पहुंचना चाहती है, जो अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं।

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कंपनी के मुताबिक, दुनिया भर में हड्डियों और जोड़ों की सेहत से जुड़ा बाजार करीब 16.3 अरब डॉलर का है। इस लॉन्च के साथ Aayush Wellness ने अपने मौजूदा हेल्थकेयर पोर्टफोलियो में एक नई कैटेगरी जोड़ दी है।

नई टैबलेट्स में क्या है खास?

Aayush Wellness की नई कैल्शियम और विटामिन टैबलेट्स में कई जरूरी पोषक तत्व शामिल किए गए हैं। इनमें कैल्शियम साइट्रेट, विटामिन D2, मैग्नीशियम, जिंक और फोलिक एसिड मौजूद हैं।

कंपनी के मुताबिक, इस टैबलेट का फॉर्मूला शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बेहतर बनाने, हड्डियों को मजबूत रखने और मांसपेशियों के सामान्य कामकाज में मदद करने के लिए तैयार किया गया है।

भारत में कैल्शियम और विटामिन D की कमी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच कंपनी ने यह नया प्रोडक्ट पेश किया है।

कीमत और बिक्री को लेकर क्या जानकारी दी?

हालांकि, Aayush Wellness ने नई टैबलेट्स लॉन्च कर दी हैं, लेकिन अभी इनकी कीमत का खुलासा नहीं किया है। कंपनी ने यह भी नहीं बताया कि इस प्रोडक्ट से उसकी बिक्री या कमाई में कितना योगदान मिलने की उम्मीद है।

इसके अलावा कंपनी ने अभी तक प्रोडक्ट की बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी योजनाओं की जानकारी भी साझा नहीं की है। यह साफ नहीं है कि नई टैबलेट्स मेडिकल स्टोर्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या दूसरे रिटेल चैनलों के जरिए ग्राहकों तक पहुंचेंगी।

कंपनी के डायरेक्टर ने क्या कहा?

Aayush Wellness के डायरेक्टर काशीराम जाधव ने कहा कि यह नया प्रोडक्ट कंपनी के प्रिवेंटिव हेल्थकेयर और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पर बढ़ते फोकस का हिस्सा है।

कंपनी लगातार अपने न्यूट्रास्यूटिकल पोर्टफोलियो का विस्तार कर रही है। हड्डियों और जोड़ों की सेहत से जुड़ी कैटेगरी में एंट्री भी इसी रणनीति का हिस्सा है।

फिलहाल कंपनी ने इस नए प्रोडक्ट के लिए कोई रेवेन्यू टारगेट घोषित नहीं किया है। साथ ही इसकी उपलब्धता और बिक्री के तरीकों को लेकर भी आगे की जानकारी का इंतजार है।