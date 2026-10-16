नया फ्रिज AC या वॉशिंग मशीन खरीदने का प्लान? Samsung दे रही कैशबैक और बिना ब्याज EMI का ऑफर

दिवाली पर घर के लिए नया फ्रिज, वॉशिंग मशीन या एसी खरीदने की सोच रहे हैं, तो Samsung के फेस्टिव ऑफर आपके काम आ सकते हैं। कंपनी अपने Bespoke AI होम अप्लायंसेज पर ₹20,000 तक कैशबैक, ₹888 से शुरू होने वाली EMI और चुनिंदा प्रोडक्ट पर जीरो डाउन पेमेंट की सुविधा दे रही है। इसके अलावा, कुछ प्रोडक्ट पर एक्स्ट्रा वारंटी का फायदा भी मिलेगा। कंपनी के मुताबिक, ये ऑफर 15 नवंबर 2026 तक उपलब्ध रहेंगे।

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₹20,000 तक कैशबैक और ₹888 से EMI

Samsung के मुताबिक, दिवाली ऑफर के तहत चुनिंदा होम अप्लायंसेज पर ₹20,000 तक कैशबैक मिल सकता है। कंपनी Samsung Finance+ के जरिए ₹888 से शुरू होने वाली EMI का विकल्प भी दे रही है।

इसके अलावा, कुछ प्रोडक्ट पर जीरो डाउन पेमेंट की सुविधा मिलेगी। यानी ग्राहकों को खरीदारी के समय अलग से डाउन पेमेंट नहीं देना होगा।

कंपनी ने Triple Zero Offer भी पेश किया है। इसके तहत पात्र Bespoke AI अप्लायंसेज पर जीरो डाउन पेमेंट, जीरो प्रोसेसिंग फीस और बिना ब्याज वाली EMI मिल सकती है। यह सुविधा 6 से 10 महीने के लिए उपलब्ध है। इसके लिए Samsung ने IDFC FIRST Bank, HDB Financial Services और TVS Credit से साझेदारी की है।

वारंटी पर भी मिलेगा एक्स्ट्रा फायदा

Samsung अपने चुनिंदा होम अप्लायंसेज पर Samsung Care+ के तहत अतिरिक्त वारंटी दे रही है।

कंपनी के मुताबिक, एक साल की वारंटी खरीदने पर पात्र प्रोडक्ट के साथ तीन साल तक की एक्स्ट्रा वारंटी बिना अतिरिक्त कीमत के मिल सकती है। हालांकि, यह सुविधा नियमों और शर्तों के आधार पर मिलेगी।

फ्रिज खुद बताएगा अंदर क्या रखा है?

Samsung के Bespoke AI Family Hub रेफ्रिजरेटर में AI Vision और AI Food Manager जैसे स्मार्ट फीचर्स दिए गए हैं।

कंपनी के मुताबिक, ये फीचर्स फ्रिज में रखी खाने की चीजों को पहचानने और उनकी लिस्ट बनाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा, एक्सपायरी डेट पर नजर रखने और मौजूद सामग्री के हिसाब से रेसिपी के सुझाव भी मिल सकते हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर

SmartThings Food के जरिए खाना बनाने के निर्देश भी मिल सकते हैं। हालांकि, इन फीचर्स की उपलब्धता और सटीकता मॉडल के हिसाब से अलग हो सकती है।

कब तक और कहां मिलेंगे ऑफर?

Samsung के ये दिवाली ऑफर 15 नवंबर 2026 तक उपलब्ध रहेंगे। ग्राहक कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और रिटेल स्टोर्स पर इनका फायदा देख सकते हैं।

हालांकि, खरीदारी से पहले प्रोडक्ट की कुल कीमत, बिजली की खपत, वारंटी और EMI की शर्तें जरूर चेक करें। कैशबैक और अन्य फायदे अलग-अलग मॉडल और लागू नियमों के हिसाब से बदल सकते हैं।