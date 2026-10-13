9000mAh की दमदार बैटरी और 200MP कैमरा, OnePlus ने लॉन्च किया धांसू फोन

स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी वनप्लस (OnePlus) ने अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 16 चीन में लॉन्च कर दिया है. यह फोन OnePlus 15 का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें कंपनी ने कई बड़े बदलाव किए हैं. नए फोन में 9000mAh की दमदार बैटरी, 200 मेगापिक्सल का कैमरा और 185Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है. खास बात यह है कि फोन में पावरफुल प्रोसेसर के साथ फास्ट चार्जिंग की सुविधा भी मिलती है. गेमिंग करने वाले, वीडियो देखने वाले और दिनभर फोन इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए ये फीचर्स काफी काम के हो सकते हैं.

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OnePlus 16 में मिलेगी 6.78 इंच की AMOLED डिस्प्ले

OnePlus 16 में 6.78 इंच की फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले दी गई है. इसका रेजोल्यूशन 1272 x 2772 पिक्सल है. फोन में 185Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है, जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग का एक्सपीरियंस बेहतर हो सकता है. डिस्प्ले की लोकल पीक ब्राइटनेस 2000 निट्स तक है.

फोन में Android 17 पर आधारित ColorOS 17 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है. परफॉर्मेंस के लिए इसमें 2nm टेक्नोलॉजी पर बना Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 प्रोसेसर और Adreno 850 GPU दिया गया है. इसमें 16GB तक रैम और 1TB तक स्टोरेज का विकल्प मिलता है.

200MP कैमरे के साथ मिलेंगे कई शानदार फीचर्स

फोटोग्राफी के लिए OnePlus 16 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन (OIS) के साथ 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है. इसके अलावा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा दिया गया है.

टेलीफोटो कैमरा 3x ऑप्टिकल जूम और 120x तक डिजिटल जूम सपोर्ट करता है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है. इससे 60fps पर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है.

9000mAh बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग

OnePlus 16 की सबसे बड़ी खासियत इसकी 9000mAh बैटरी है. इसमें 100W वायर्ड और 50W वायरलेस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है. कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi 7 और Bluetooth 6.0 दिए गए हैं. फोन में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है. धूल और पानी से सुरक्षा के लिए इसे IP66, IP68, IP69 और IP69K रेटिंग मिली है.

OnePlus 16 की कीमत कितनी है?

चीन में OnePlus 16 के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 5,999 युआन (करीब 85,000 रुपये) रखी गई है. वहीं, 12GB+512GB वेरिएंट की कीमत करीब 97,000 रुपये और 16GB+512GB मॉडल की कीमत करीब 1.07 लाख रुपये है.

इसके टॉप वेरिएंट 16GB+1TB की कीमत 8,499 युआन (करीब 1.21 लाख रुपये) है. फोन टुमॉरोज स्टार, मार्शियन मास्टरपीस और डार्क फॉरेस्ट कलर में उपलब्ध होगा. चीन में इसकी बिक्री 13 अक्टूबर से ओप्पो के ऑनलाइन स्टोर पर शुरू हो रही है. हालांकि, भारत में इसकी लॉन्चिंग और कीमत को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.