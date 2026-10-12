Bluetooth Speaker खरीदने का है प्लान? Nothing का CMF ला रहा 2 नए स्पीकर, जानें डिजाइन और संभावित फीचर्स

अगर आप कम कीमत में अच्छे साउंड और लंबी बैटरी लाइफ वाला Bluetooth स्पीकर खरीदने की सोच रहे हैं, तो Nothing का सब-ब्रांड CMF आपके लिए नए विकल्प लेकर आ रहा है। कंपनी आज यानी 12 अक्टूबर 2026 को अपने दो नए पोर्टेबल वायरलेस स्पीकर ग्लोबल मार्केट में पेश करने जा रही है। इनका नाम CMF Speaker S और CMF Speaker M होगा।

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CMF Speaker S&M. 12 October. https://t.co/uTEe96JJVy — CMF by Nothing (@cmfbynothing) October 9, 2026

CMF ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर करके दोनों स्पीकर के नाम और ग्लोबल लॉन्च की पुष्टि की है। इससे पहले ये डिवाइस अमेरिका की फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन (FCC) की लिस्टिंग में भी दिखाई दिए थे। हालांकि, भारत में इनकी लॉन्चिंग कब होगी, इसे लेकर अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

CMF Speaker S में क्या मिल सकते हैं फीचर्स?

लीक और FCC लिस्टिंग के मुताबिक, CMF Speaker S का मॉडल नंबर E494 है। इस स्पीकर में बॉक्स जैसा डिजाइन, कैरी हैंडल और मैट फिनिश मिल सकती है। इसे कंपनी के सिग्नेचर कार्बन ब्लैक कलर में पेश किया जा सकता है।

साउंड के लिए इसमें 40mm का फुल-रेंज ड्राइवर और पैसिव बास रेडिएटर मिलने की उम्मीद है। स्पीकर में 12W RMS ऑडियो आउटपुट के साथ 360-डिग्री साउंड सपोर्ट दिया जा सकता है।

कनेक्टिविटी के लिए Bluetooth 5.4 और पानी के हल्के छींटों से बचाव के लिए IP54 रेटिंग मिलने की संभावना है।

18 घंटे तक चल सकती है बैटरी

CMF Speaker S में 2,500mAh की बैटरी दी जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह एक बार चार्ज करने पर 18 घंटे तक म्यूजिक प्लेबैक दे सकती है।

अगर ये फीचर्स लॉन्च के समय सही साबित होते हैं, तो यह स्पीकर उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, जो सफर या आउटडोर गतिविधियों के दौरान म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं।

CMF Speaker M का डिजाइन होगा अलग?

CMF Speaker M का मॉडल नंबर E495 बताया गया है। इसका डिजाइन दूध के कार्टन जैसा हो सकता है। इसमें कैरी हैंडल के साथ ऑरेंज कलर का फिजिकल वॉल्यूम नॉब मिलने की उम्मीद है।

ऑडियो के लिए इस मॉडल में डुअल ड्राइवर दिए जा सकते हैं, जिनका कुल आउटपुट 12W हो सकता है। इसके अलावा बेहतर बास के लिए अलग बास बूस्ट फीचर भी मिलने की संभावना है।

Speaker M में भी Bluetooth 5.4 कनेक्टिविटी, IP54 रेटिंग और Speaker S के समान बैटरी बैकअप दिया जा सकता है।

कितनी हो सकती है कीमत और भारत में कब होगा लॉन्च?

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CMF ने फिलहाल दोनों स्पीकर की आधिकारिक कीमत और पूरी स्पेसिफिकेशंस का खुलासा नहीं किया है। भारत में इनकी उपलब्धता को लेकर भी कंपनी ने कोई घोषणा नहीं की है।

हालांकि, CMF की पहचान किफायती टेक प्रोडक्ट्स के लिए रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कंपनी इन स्पीकर को बजट सेगमेंट में पेश कर सकती है।

ध्यान दें: स्पीकर के डिजाइन, बैटरी और ऑडियो से जुड़े ज्यादातर फीचर्स अभी लीक और रिपोर्ट्स पर आधारित हैं। इनकी पुष्टि आधिकारिक लॉन्च के बाद ही होगी।