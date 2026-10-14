फुटबॉल एंड चिल! अब नेटफ़्लिक्स पर देख सकेंगे FIFA World Cup 2030

फुटबॉल प्रेमियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट FIFA World Cup 2030 के सभी 104 मैच अब नेटफ्लिक्स (Netflix) पर लाइव स्ट्रीम किए जाएंगे। वैरायटी (Variety) की रिपोर्ट के मुताबिक, नेटफ्लिक्स ने स्पेन और अंडोरा में इस टूर्नामेंट के एक्सक्लूसिव ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हासिल कर लिए हैं। हालांकि, कुछ बड़े मुकाबले दर्शक मुफ्त में भी देख सकेंगे।



नेटफ्लिक्स पर दिखाए जाएंगे सभी 104 मैच



रिपोर्ट के मुताबिक, नेटफ्लिक्स और FIFA के बीच हुआ यह समझौता 2030 वर्ल्ड कप के लिए है। यह टूर्नामेंट खास होगा क्योंकि FIFA World Cup के 100 साल पूरे होने का जश्न भी मनाया जाएगा। इसकी मेजबानी स्पेन, मोरक्को और पुर्तगाल मिलकर करेंगे।



इस समझौते के तहत स्पेन और अंडोरा में दर्शक नेटफ्लिक्स पर टूर्नामेंट के सभी 104 मैच देख सकेंगे। हालांकि, कंपनी ने अभी इस डील की रकम का खुलासा नहीं किया है।



कुछ मैच मुफ्त में भी देख सकेंगे दर्शक



नेटफ्लिक्स के साथ हुए समझौते में फ्री-टू-एयर ब्रॉडकास्टिंग का भी प्रावधान रखा गया है। इसके तहत स्पेन में हर मैच वाले दिन एक मुकाबला मुफ्त दिखाया जाएगा।



इसके अलावा स्पेन की नेशनल टीम के सभी मैच, दोनों सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला भी फ्री-टू-एयर चैनल पर दिखाया जाएगा। इसके लिए एक अलग ब्रॉडकास्टिंग पैकेज तैयार किया गया है।

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प्रतीकात्मक तस्वीर



हालांकि, नेटफ्लिक्स ने अभी तक अपने टीवी पार्टनर का नाम घोषित नहीं किया है। टूर्नामेंट नजदीक आने पर इससे जुड़ी और जानकारी सामने आने की उम्मीद है।



मैच के साथ मिलेंगे कई खास कार्यक्रम



नेटफ्लिक्स सिर्फ मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग तक सीमित नहीं रहेगा। कंपनी टूर्नामेंट के दौरान दर्शकों के लिए कई खास कार्यक्रम भी पेश करेगी।

इसमें मैच शुरू होने से पहले के शो, हाफ टाइम के दौरान चर्चा और मैच खत्म होने के बाद का विश्लेषण शामिल होगा। इन कार्यक्रमों में स्पेन के दर्शकों को ध्यान में रखते हुए कवरेज दी जाएगी।



इसके अलावा मैच वाले दिनों में डेली हाइलाइट्स और टूर्नामेंट शुरू होने से पहले खास कंटेंट भी उपलब्ध कराया जाएगा।

नेटफ्लिक्स की चीफ कंटेंट ऑफिसर बेला बजरिया ने कहा कि वर्ल्ड कप जैसे बहुत कम आयोजन हैं, जो दुनियाभर के लोगों को एक साथ जोड़ते हैं। उन्होंने बताया कि FIFA के साथ कंपनी की साझेदारी लगातार बढ़ रही है। इसमें अमेरिका और कनाडा के लिए 2027 और 2031 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप भी शामिल हैं।



डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर उतरेगा स्पेन



स्पेन की टीम 2030 FIFA World Cup में मौजूदा विश्व चैंपियन के तौर पर मैदान में उतरेगी। स्पेन ने 19 जुलाई 2026 को खेले गए फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर खिताब जीता था।



यह मुकाबला एक्स्ट्रा टाइम तक गया था, जिसमें फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में निर्णायक गोल किया था। इस जीत के साथ स्पेन ने दूसरी बार पुरुष FIFA World Cup का खिताब अपने नाम किया।



इससे पहले स्पेन ने 2010 में विश्व कप जीता था। इस तरह टीम ने 16 साल बाद दोबारा ट्रॉफी हासिल की। UEFA Euro 2024 जीतने के बाद स्पेन ने 2026 वर्ल्ड कप में भी बिना कोई मैच हारे खिताब अपने नाम किया।