स्लो टीवी को कहिए अलविदा, Lumio लाया Lightning-Fast Smart TV

2024 में शुरू हुई Circuit House Technologies की ब्रांड Lumio ने भारत के स्मार्ट टीवी मार्केट में एंट्री मारी है। Lumio का मकसद है ऐसे फास्ट स्मार्ट टीवी बनाना जो स्लो इंटरफेस जैसी परेशानियों से छुटकारा दिलाएं।

लॉन्च किए दो नए स्मार्ट टीवी

Lumio के रिसर्च में सामने आया कि भारत में लोगों की सबसे बड़ी शिकायत टीवी की स्लोनेस को लेकर है। रिमोट दबाने के बाद रिस्पॉन्स न आना, इंटरफेस का लैग करना जैसी दिक्कतें आम हैं। कंपनी ने इन दो टीवी में यह परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी।

Lumio ने दो नए स्मार्ट टीवी लॉन्च किए हैं – Vision 9 और Vision 7। Vision 9 एक QD-Mini LED टीवी है और Vision 7 एक QLED टीवी है। दोनों ही टीवी शानदार पिक्चर, दमदार साउंड और हाई-स्पीड इंटरफेस के साथ आते हैं।

Vision 9: हाई-टेक QD-Mini LED टीवी

Vision 9 टीवी में 55 इंच की स्क्रीन, 900 निट्स की ब्राइटनेस और 1920 ब्लू मिनी LED हैं। यह 111% DCI-P3 कलर कवरेज और Dolby Vision के साथ शानदार पिक्चर देता है। इसमें 3GB RAM और 32GB स्टोरेज के साथ क्वाड स्पीकर्स दिए गए हैं।

Vision 7: शानदार QLED डिस्प्ले

Vision 7 टीवी 43, 50 और 55 इंच में आता है। इसमें 114% तक का कलर कवरेज, 400 निट्स ब्राइटनेस और 16GB स्टोरेज के साथ Dolby Atmos सपोर्ट मिलता है। यह हर कमरे के लिए परफेक्ट टीवी है।

Lumio Vision टीवी में खास TLDR ऐप दिया गया है जो क्रिकेट, फुटबॉल, स्कोर, हाइलाइट्स और म्यूजिक को एक जगह लाता है। Lumio Vision टीवी Google TV के साथ आते हैं, जहां 10,000+ ऐप्स और 4 लाख से ज्यादा फिल्में व सीरीज मिलती हैं। गूगल फोटो, AI समरी और वर्चुअल रिमोट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

प्री-ऑर्डर और कीमत

इस टीवी की कीमत नीचे दी गई है।

Vision 7 (43 इंच) – ₹29,999

Vision 7 (50 इंच) – ₹34,999

Vision 7 (55 इंच) – ₹39,999

Vision 9 (55 इंच) – ₹59,999

Amazon.in पर ये टीवी 23 अप्रैल 2025 से प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध होंगे। शुरुआती कीमत ₹29,999 है। 23 से 30 अप्रैल तक प्री-ऑर्डर करने वालों को 3 साल की वॉरंटी (2 साल कॉम्प्रिहेंसिव + 1 साल एक्सटेंडेड) मिलेगी।