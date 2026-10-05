Google Gemini इस्तेमाल करने वालों के लिए जरूरी खबर! 9 अक्टूबर से बदल जाएगा AI मॉडल का एक्सेस

गूगल अपने Gemini AI मॉडल्स के इस्तेमाल से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रहा है। अक्टूबर से यूजर्स को कौन-सा जेमिनी मॉडल इस्तेमाल करने को मिलेगा, यह उनके AI सब्सक्रिप्शन प्लान पर निर्भर करेगा। इसका सबसे ज्यादा असर उन यूजर्स पर पड़ेगा, जो जेमिनी का फ्री में इस्तेमाल करते हैं या AI Plus प्लान पर हैं। फ्री यूजर्स के लिए नया बदलाव 9 अक्टूबर से लागू होगा।

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फ्री यूजर्स को मिलेगा सिर्फ Flash-Lite

नए बदलाव के तहत जिन यूजर्स के पास कोई AI सब्सक्रिप्शन नहीं है, उन्हें केवल Gemini Flash-Lite का एक्सेस मिलेगा। यानी फ्री यूजर्स Flash और Pro मॉडल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।

फ्री यूजर्स के लिए यह नई व्यवस्था 9 अक्टूबर से लागू होगी। इसके बाद पर्सनल अकाउंट के जरिए Gemini Apps इस्तेमाल करने वाले फ्री यूजर्स का एक्सेस Flash-Lite तक सीमित हो जाएगा।

Google is changing Gemini model access starting Oct 9: • Free → Flash-Lite only • AI Plus → loses Pro models, Flash only • AI Pro & Ultra → retain access to Pro models https://t.co/n3dIM1p6Yi — Gemini Updates (@GeminiUpda0kkb) October 3, 2026

AI Plus यूजर्स के लिए भी बदलेगा एक्सेस

गूगल का यह बदलाव केवल फ्री यूजर्स तक सीमित नहीं है। AI Plus प्लान लेने वाले यूजर्स के मॉडल एक्सेस में भी बदलाव होने वाला है।

AI Plus सब्सक्राइबर्स को Flash-Lite और Flash मॉडल का एक्सेस मिलता रहेगा, लेकिन वे Pro मॉडल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यानी इस प्लान से Pro मॉडल का एक्सेस हटा दिया जाएगा।

AI Plus यूजर्स के लिए यह बदलाव कब लागू होगा, इसकी तारीख सभी के लिए एक जैसी नहीं बताई गई है। गूगल इन यूजर्स को ईमेल भेजकर जानकारी देगा कि उनके अकाउंट पर नया बदलाव कब से लागू होगा।

AI Pro और AI Ultra यूजर्स पर क्या असर?

AI Pro और AI Ultra प्लान इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए मॉडल एक्सेस में ऐसी कोई कटौती नहीं बताई गई है। इन दोनों प्लान के यूजर्स को Flash-Lite, Flash और Pro तीनों मॉडल का एक्सेस मिलता रहेगा।

इस तरह नए सिस्टम में जेमिनी का Pro मॉडल केवल AI Pro और AI Ultra जैसे ऊंचे सब्सक्रिप्शन प्लान में उपलब्ध रहेगा।

अब प्लान तय करेगा कौन-सा मॉडल मिलेगा

इस बदलाव के बाद जेमिनी में मिलने वाले AI मॉडल का सीधा कनेक्शन यूजर के सब्सक्रिप्शन प्लान से होगा। बिना AI सब्सक्रिप्शन वाले यूजर्स को केवल Flash-Lite मिलेगा। AI Plus यूजर्स Flash-Lite और Flash इस्तेमाल कर सकेंगे, जबकि AI Pro और AI Ultra यूजर्स को Flash-Lite, Flash और Pro तीनों का एक्सेस मिलता रहेगा।

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यह बदलाव Gemini Apps के उन यूजर्स के लिए है, जो अपने पर्सनल अकाउंट के जरिए इनका इस्तेमाल करते हैं।