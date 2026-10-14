Facebook का एल्गोरिदम अब चलेगा आपकी मर्जी से! Meta ने लॉन्च किया नया AI फीचर

फेसबुक (Facebook) इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर है। अब यूजर्स अपने फेसबुक फीड और रील्स पर दिखने वाले कंटेंट को अपनी पसंद के हिसाब से बदल सकेंगे। मेटा (Meta) ने इसके लिए नया AI आधारित फीचर 'Your Algorithm' पेश किया है। इसकी मदद से यूजर्स खुद बता सकेंगे कि उन्हें किस तरह की पोस्ट और वीडियो ज्यादा देखनी हैं और किन चीजों को कम देखना चाहते हैं। यानी अब फेसबुक पर दिखने वाला कंटेंट सिर्फ कंपनी के एल्गोरिदम पर निर्भर नहीं रहेगा।

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क्या है Facebook का नया Your Algorithm फीचर?

अभी तक फेसबुक अपने रिकमेंडेशन सिस्टम की मदद से तय करता है कि यूजर्स को कौन सी पोस्ट, वीडियो और क्रिएटर्स का कंटेंट दिखाया जाए।

लेकिन नए 'Your Algorithm' फीचर के जरिए यूजर्स अपनी पसंद सीधे फेसबुक को बता सकेंगे। इसके लिए वे अपनी रुचि के मुताबिक अलग-अलग टॉपिक जोड़ सकते हैं और पहले से मौजूद टॉपिक में बदलाव भी कर सकते हैं।

मेटा ने अपने ब्लॉग पोस्ट में बताया कि यह फीचर यूजर्स को एक ऐसी जगह देगा, जहां वे साफ तौर पर बता सकेंगे कि उन्हें किस तरह का कंटेंट पसंद है।

कैसे काम करेगा नया AI फीचर?

इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को फेसबुक की किसी भी पोस्ट पर मौजूद तीन डॉट वाले मेन्यू पर क्लिक करना होगा।

यहां से वे अपनी पसंद के टॉपिक जोड़ सकेंगे, उन्हें मैनेज कर सकेंगे और जरूरत के हिसाब से बदलाव कर सकेंगे।

इसका मकसद फेसबुक फीड और रील्स को यूजर्स की पसंद के मुताबिक ज्यादा बेहतर बनाना है।

अब अपनी भाषा में बता सकेंगे पसंद

फेसबुक पर पहले से मौजूद 'Interested' और 'Not Interested' विकल्पों को भी अपडेट किया गया है।

अब इन विकल्पों के जरिए यूजर्स सिर्फ अपनी पसंद या नापसंद नहीं बताएंगे, बल्कि यह भी समझा सकेंगे कि उन्हें कोई पोस्ट क्यों अच्छी लगी या क्यों पसंद नहीं आई।

इसके लिए यूजर्स अपने शब्दों में जवाब लिख सकेंगे। मेटा का नया सिस्टम इस फीडबैक को समझने के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs) का इस्तेमाल करेगा।

Image Credit : Business Today

ये AI मॉडल यूजर्स की पसंद, उनके जवाब का संदर्भ और उनकी मंशा को समझकर कंटेंट रिकमेंडेशन बेहतर बनाने में मदद करेंगे।

फेसबुक का एल्गोरिदम होगा ज्यादा बेहतर

मेटा के मुताबिक, यह बदलाव फेसबुक के कंटेंट रिकमेंडेशन सिस्टम को पहले से ज्यादा उपयोगी बनाएगा।

कंपनी का कहना है कि यूजर्स से मिलने वाले लिखित फीडबैक को उनकी पहले से मौजूद पसंद के साथ जोड़ा जाएगा।

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इससे समय के साथ फेसबुक फीड और रील्स पर दिखाई देने वाला कंटेंट यूजर्स की रुचि के हिसाब से ज्यादा प्रासंगिक हो सकेगा।

Instagram और Threads पर भी है ऐसी सुविधा

मेटा इससे पहले अपने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ऐसी सुविधाएं दे चुकी है।

इंस्टाग्राम (Instagram) पर जून 2025 से 'Your Algorithm' जैसा फीचर उपलब्ध है। वहीं, थ्रेड्स (Threads) पर 'Dear Algo' नाम की सुविधा मौजूद है।

इन फीचर्स के जरिए यूजर्स अपनी पसंद के मुताबिक फीड को कस्टमाइज कर सकते हैं।

अब फेसबुक पर भी AI की मदद से यूजर्स को अपने फीड और रील्स पर ज्यादा कंट्रोल देने की तैयारी है।