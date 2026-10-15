सिर्फ 1GB में मिलेगा BGMI का मजा! लॉन्च से पहले 1 करोड़ प्री-रजिस्ट्रेशन, जानें कब आएगा नया गेम

भारत में मोबाइल गेमिंग के शौकीनों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। KRAFTON India ने अपने अपकमिंग मोबाइल गेम BGMI Lite का नाम बदलकर BGMI Air कर दिया है। कंपनी ने 15 अक्टूबर 2026 को इसकी घोषणा की। खास बात यह है कि लॉन्च से पहले ही इस गेम के लिए 1 करोड़ से ज्यादा प्री-रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। कंपनी इस साल के आखिर तक भारत में BGMI Air लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इस गेम को खासतौर पर ऐसे यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो कम स्टोरेज वाले स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं।

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BGMI Lite की जगह अब मिलेगा BGMI Air

KRAFTON India के मुताबिक, BGMI Air को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय यूजर्स बैटल रॉयल गेमिंग का मजा ले सकें।

कंपनी का कहना है कि इस गेम में लोकप्रिय BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA (BGMI) के मुख्य गेमप्ले अनुभव को बरकरार रखा जाएगा। हालांकि, इसे पहले से ज्यादा हल्का और आसानी से इस्तेमाल करने लायक बनाया जा रहा है।

सिर्फ 1GB में डाउनलोड होगा गेम

BGMI Air की सबसे बड़ी खासियत इसका छोटा डाउनलोड साइज होगा। कंपनी के मुताबिक, गेम का शुरुआती डाउनलोड साइज करीब 1GB रखा जाएगा।

इससे उन खिलाड़ियों को फायदा मिल सकता है, जिनके स्मार्टफोन में ज्यादा स्टोरेज उपलब्ध नहीं है। कम डाउनलोड साइज के बावजूद कंपनी BGMI के मुख्य गेमिंग अनुभव को बनाए रखना चाहती है।

लॉन्च से पहले 1 करोड़ प्री-रजिस्ट्रेशन

BGMI Air को लेकर गेमर्स में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कंपनी के मुताबिक, गेम ने आधिकारिक लॉन्च से पहले ही 10 मिलियन यानी 1 करोड़ प्री-रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा पार कर लिया है।

भारत में एंड्रॉयड यूजर्स के लिए इसकी प्री-रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 25 अगस्त 2026 को Google Play Store पर शुरू हुई थी।

जल्द शुरू होगा BGMI Air का ओपन बीटा

KRAFTON India जल्द ही BGMI Air का ओपन बीटा वर्जन पेश करने की तैयारी कर रही है।

बीटा टेस्टिंग के दौरान खिलाड़ियों को गेम के नए फीचर्स और गेमप्ले का शुरुआती अनुभव मिलेगा। यूजर्स अपने सुझाव भी दे सकेंगे, जिनकी मदद से कंपनी आधिकारिक लॉन्च से पहले गेम को बेहतर बनाएगी।

कंपनी गेम से जुड़े नए अपडेट अपने आधिकारिक Instagram पेज और दूसरे कम्युनिकेशन चैनलों पर साझा करेगी।

क्या पुराने BGMI अकाउंट से खेल सकेंगे?

कंपनी ने साफ किया है कि BGMI Air एक अलग गेम होगा। मौजूदा BGMI खिलाड़ियों को अपना पुराना अकाउंट नए गेम में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होगी।

यूजर्स बिना अकाउंट माइग्रेशन के BGMI Air को अलग से खेल सकेंगे।

भारत में कब लॉन्च होगा BGMI Air?

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KRAFTON India की योजना BGMI Air को 2026 के आखिर तक भारत में लॉन्च करने की है। हालांकि, कंपनी ने अभी इसकी सटीक लॉन्च डेट की घोषणा नहीं की है।

BGMI Air के जरिए कंपनी भारत में ज्यादा खिलाड़ियों तक पहुंचना चाहती है। वहीं, BGMI कंपनी का प्रमुख मोबाइल गेम बना रहेगा।