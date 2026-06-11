Best Dishwasher For Indian Homes June 2026: अगर आप रोज-रोज बर्तन साफ करने की मेहनत से परेशान हैं और एक बेहतरीन डिशवॉशर खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज हम आपको 30,000 रुपये के बजट में आने वाले तीन बेहतरीन डिशवॉशर बताने जा रहे हैं। जो आपकी थकान भरी मेहनत को थोड़ी राहत जरूर देगा।

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ये डिशवॉशर तेल-चिकनाई, मसालों के जिद्दी दाग और बैक्टीरिया को गर्म पानी और डिटर्जेंट की मदद से साफ करते हैं। साथ ही ये आपके पानी और समय दोनों की बचत भी करते हैं। इस स्टोरी में हमने लोकप्रिय ब्रांड के डिशवॉशर को भी शामिल किया है। चलिए जानते है उन तीन बजट फ्रेंडली डिशवॉशर के बारे में-

1. Voltas Beko 14 Place Settings Dishwasher (DF14S3)

यह 14 प्लेस सेटिंग्स के साथ आता है। इसमें 5 वॉश प्रोग्राम दिए गए हैं जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से यूज कर सकते हैं। साथ ही इसमें 70 डिग्री सेल्सियस तक के गर्म पानी से सफाई की सुविधा मिलती है।

हल्के गंदे बर्तनों के लिए Quick & Shine मोड है, जो करीब 58 मिनट में बर्तन साफ और सुखा कर देता है। वहीं Mini 30 प्रोग्राम सिर्फ 30 मिनट में हल्के दाग वाले बर्तन साफ कर देता है।

पानी की खपत की बात करें तो यह एक राउंड वॉश में करीब 11.5 लीटर पानी खर्च करता है और इसकी आवाज भी काफी कम है यह नाॅर्मल इलेक्ट्रिक पंखे जितनी लगभग 55 डेसिबल की आवाज करता है। इसमें ऑन और ऑफ का ऑप्शन मिलता है। अगर आप इसे बीच में रोकना चाहे तो रोक सकते हैं।

इसमें दो स्प्रे आर्म्स, स्टेनलेस स्टील बॉडी, फुल-साइज मग शेल्फ और कंट्रोल नॉब मिलते हैं। कंपनी के मुताबिक यह 4-5 लोगों के परिवार के इस्तेमाल पर्याप्त है। इसमें आपको 2 साल की प्रोडक्ट वारंटी और 3 साल की अतिरिक्त मोटर पर वारंटी मिलती है। अमेजन पर इसकी कीमत आज खबर लिखे जानें तक 29,900 रुपये है।

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2. Faber 8 Place Settings Dishwasher (FFSD 6PR 8S Ace)

फैबर का यह डिशवॉशर 8 प्लेस सेटिंग्स के साथ आता है और इसमें 6 वॉश प्रोग्राम दिए गए हैं- Intensive, Normal, Eco, Glass, 90 Minutes और Rapid। यह 69 डिग्री सेल्सियस तक गर्म पानी का इस्तेमाल करता है और एक वॉश साइकल केवल 8 लीटर पानी खर्च करता है।

इसकी ऊपरी रैक एडजस्ट की जा सकती है और ऊपर एक अलग कटलरी ट्रे भी मिलती है, जिससे नीचे बड़े बर्तनों के लिए ज्यादा जगह बचती है। 24 घंटे तक की Delay Start सुविधा भी मिलती है, जिससे आप अपनी सुविधा के अनुसार 1 से 24 घंटे के बीच कोई भी टाइम डिसाइड कर सकते हैं। डिशवॉशर उसी वॉशिंग शेड्यूल के हिसाब से काम करेगा। यह आमतौर पर 2-3 सदस्य के छोटे परिवार के लिए अच्छा ऑप्शन है।

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LED डिस्प्ले पर बचा हुआ समय और चल रहा प्रोग्राम दिखाई देता है। साथ ही Salt और Rinse Aid Indicator भी दिए गए हैं। अमेजन पर इसकी कीमत आज खबर लिखे जानें तक 28,119 रुपये है। अगर डिशवॉशर की वारंटी की बात करें तो इसमें आपको 2 साल की प्रोडक्ट वारंटी और 5 साल की कैविटी वारंटी मिलती है।

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3. Midea 13 Place Settings Dishwasher (WQP12-5201F)

अगर आप कम बजट में ज्यादा क्षमता वाला डिशवॉशर लेने की सोच रहे है तो Midea का यह मॉडल आपको लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें 13 प्लेस सेटिंग्स मिलती है और कंपनी दावा करती है कि डिशवॉशर 70 डिग्री सेल्सियस के पानी से वॉशिंग के बाद 99.99% बैक्टीरिया को खत्म हो जाते हैं।

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इसमें Intensive, Eco, Glass, Rapid, 90 Minutes, Self-Cleaning और Pre-Wash समेत कुल 7 वॉश प्रोग्राम दिए गए हैं। इसकी ऊपरी टोकरी की ऊंचाई बदली जा सकती है। Foldable Cup Shelf, Foldable Tines और Removable Cutlery Rack जैसी सुविधाएं बड़े और अलग-अलग आकार के बर्तनों को रखने में मदद करती हैं।

Half Load फीचर की मदद से कम बर्तनों पर भी मशीन चलाई जा सकती है, जिससे पानी और बिजली की बचत होती है। यह 3 -4 सदस्य के परिवार के लिए बेहतर विकल्प है। इस डिशवॉशर को A++ एनर्जी एफिशिएंट रेटिंग मिली है। साथ ही Power-Off Memory फीचर भी मिलता है, जिससे बिजली जाने के बाद मशीन वहीं से काम शुरू करती है जहां रुकी थी।

इसके अलावा इसमें चाइल्ड लॉक, डिले टाइमर और Dual LED Display जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। अमेजन पर इसकी कीमत आज खबर लिखे जानें तक 21,990 रुपये है। वहीं इसमें प्रोडक्ट पर 2 साल और मोटर पर 5 साल की वारंटी मिलती है।