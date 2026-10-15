Apple Pay से जुड़ सकता है भारत का एक और बैंक! HSBC के ऐप में दिखा नया अपडेट

भारत में Apple Pay की एंट्री के कुछ ही हफ्तों बाद एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। इस बार चर्चा HSBC बैंक को लेकर हो रही है। HSBC इंडिया के बैंकिंग ऐप में एक छोटा सा बदलाव देखने को मिला है, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि बैंक जल्द ही एप्पल पे को सपोर्ट कर सकता है। अगर ऐसा होता है, तो HSBC के ग्राहकों को भी अपने iPhone और Apple Watch से बिना फिजिकल कार्ड के पेमेंट करने की सुविधा मिल सकती है।

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हालांकि, अभी तक HSBC ने इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

HSBC के ऐप में क्या बदलाव दिखा?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यूजर ने एचएसबीसी इंडिया के ऐप स्टोर लिस्टिंग का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इसमें Apple Wallet का सपोर्ट दिखाई दे रहा है।

इसी बदलाव के बाद चर्चा शुरू हो गई कि एचएसबीसी अपने ग्राहकों को Apple Wallet में बैंक के कार्ड जोड़ने की सुविधा देने की तैयारी कर रहा है।

हालांकि, सिर्फ ऐप स्टोर की लिस्टिंग में Wallet सपोर्ट दिखने का मतलब यह नहीं है कि HSBC के कार्ड एप्पल पे पर काम करने लगे हैं।

भारत में कब लॉन्च हुआ Apple Pay?

Apple Pay ने 30 सितंबर 2026 को भारत में अपनी सर्विस लॉन्च की थी। शुरुआत में यह सुविधा Axis Bank के चुनिंदा Visa और Mastercard क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए उपलब्ध कराई गई।

Apple के मुताबिक, सपोर्टेड कार्ड की मदद से ग्राहक दुकानों, ऐप्स और ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान पेमेंट कर सकते हैं।

फिलहाल एप्पल की आधिकारिक भारतीय सपोर्ट वेबसाइट पर Apple Pay के लिए Axis Bank के योग्य Visa और Mastercard क्रेडिट कार्ड ही लिस्टेड हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर

Apple Pay से कैसे होता है पेमेंट?

एप्पल पे एक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सर्विस है। इसकी मदद से ग्राहक अपने compatible iPhone या Apple Watch का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं।

पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए Face ID, Touch ID या डिवाइस पासकोड का इस्तेमाल किया जाता है।

एप्पल के मुताबिक, इस सर्विस में ग्राहक का असली कार्ड नंबर दुकानदार के साथ शेयर नहीं किया जाता। इसकी जगह डिवाइस से जुड़ा एक अलग अकाउंट नंबर इस्तेमाल होता है।

HSBC के ग्राहकों को कब मिलेगी सुविधा?

अगर एचएसबीसी भविष्य में एप्पल पे का सपोर्ट शुरू करता है, तो बैंक के योग्य कार्डधारक अपने कार्ड Apple Wallet में जोड़ सकेंगे। इसके लिए ग्राहकों को बैंक की ओर से बताए गए निर्देशों का पालन करना होगा।

हालांकि, एचएसबीसी ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि एप्पल पे की सुविधा कब शुरू होगी और किन कार्ड्स को सपोर्ट मिलेगा।

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ऐसे में एचएसबीसी के ग्राहकों को फिलहाल बैंक या एप्पल की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। ऐप में दिखाई दिया नया अपडेट भविष्य में मिलने वाली सुविधा का संकेत हो सकता है, लेकिन इसे लॉन्च की पुष्टि नहीं माना जा सकता।