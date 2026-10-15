iPhone 18 की लॉन्चिंग से पहले बड़ा अपडेट! नवंबर से शुरू हो सकता है प्रोडक्शन, जानें कब आएगा नया आईफोन

Apple के अगले स्मार्टफोन iPhone 18 को लेकर नई जानकारी सामने आई है। कंपनी ने अभी तक इसकी लॉन्चिंग डेट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, नवंबर 2026 के आखिर से इसका प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि Apple अपने अगले आईफोन की लॉन्चिंग के लिए पहले से तैयारी कर रही है।

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MacRumors की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Weibo पर टिप्स्टर Fixed Focus Digital ने दावा किया है कि Apple नवंबर के आखिर से स्टैंडर्ड iPhone 18 का प्रोडक्शन शुरू कर सकती है। कंपनी बड़ी संख्या में फोन तैयार करने की योजना भी बना रही है।

कब लॉन्च हो सकता है iPhone 18?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Apple स्टैंडर्ड iPhone 18 को 2027 की पहली छमाही में लॉन्च कर सकती है। संभावना है कि कंपनी इसे iPhone 18e और iPhone Air 2 के साथ पेश करे। अगर नवंबर से प्रोडक्शन शुरू होता है, तो Apple को लॉन्चिंग से पहले पर्याप्त स्टॉक तैयार करने का समय मिल जाएगा। हालांकि, कंपनी ने अभी तक लॉन्चिंग डेट या प्रोडक्शन से जुड़ी किसी जानकारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

iPhone 17 की जबरदस्त बिक्री से बढ़ा भरोसा

Apple के मौजूदा iPhone 17 की बिक्री काफी मजबूत रही है। MacRumors के मुताबिक, Counterpoint Research के आंकड़े बताते हैं कि iPhone 17 साल 2026 की पहली और दूसरी तिमाही में दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन रहा। दोनों तिमाहियों में ग्लोबल स्मार्टफोन बिक्री में इसकी हिस्सेदारी 6% रही।

बिक्री के मामले में इसने iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max को भी पीछे छोड़ दिया। इससे पहले iPhone 17 की शुरुआती मांग को देखते हुए Apple ने कथित तौर पर अपने दो सप्लायर्स से रोजाना प्रोडक्शन कम से कम 30% बढ़ाने को कहा था।

iPhone 18 में क्या नए फीचर्स मिल सकते हैं?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone 18 का डिजाइन काफी हद तक iPhone 17 जैसा रह सकता है। हालांकि, कुछ अहम बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फोन में पहले से छोटा Dynamic Island दिया जा सकता है। इसके अलावा Apple का नया A20 चिप और C2 मॉडेम मिलने की संभावना है। नए प्रोसेसर से फोन की परफॉर्मेंस में सुधार देखने को मिल सकता है।

हालांकि, नवंबर में प्रोडक्शन शुरू होने का मतलब यह नहीं है कि उसी महीने फोन बाजार में आ जाएगा। Apple अगले साल की संभावित लॉन्चिंग से पहले फोन का स्टॉक तैयार कर सकती है। फिलहाल iPhone 18 की लॉन्चिंग, कीमत, फीचर्स और प्रोडक्शन से जुड़ी सभी जानकारियां रिपोर्ट्स और लीक पर आधारित हैं। कंपनी की आधिकारिक घोषणा के बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी।