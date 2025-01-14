scorecardresearch
EV stocks में बंपर तेजी क्यों? TCS से क्या है कनेक्शन

14 जनवरी यानि मंगलवार को Amara Raja, Bharat Electronics (BEL), Bharat Forge और Minda Corporation  जैसी इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) स्टॉक्स ने Tata Consultancy Services (TCS) के जरिए जारी एक अध्ययन के बाद 6% तक की बढ़त दर्ज की।

Harsh Verma
NEW DELHI,UPDATED: Jan 14, 2025 13:27 IST
The government's push for EVs, combined with efforts to resolve taxation hurdles, reflects India's commitment to a greener future.

TCS के इस रिपोर्ट में इलेक्ट्रिक वाहनों में बढ़ते रुचि को दर्शाया गया है। TCS के "फ्यूचर-रेडी ई-मोबिलिटी स्टडी 2025" के अनुसार अब 64% उपभोक्ता अपनी अगली खरीद के रूप में इलेक्ट्रिक वाहन पर विचार करने के लिए बहुत इच्छुक या इच्छुक हैं।

यह विस्तृत रिपोर्ट sustainable mobility के भविष्य पर प्रकाश डालती है, जिसमें यह बताया गया है कि जबकि 60% उपभोक्ता चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को एक महत्वपूर्ण बाधा मानते हैं, आश्चर्यजनक रूप से 56% उपभोक्ता इलेक्ट्रिक वाहन पर $40,000 तक खर्च करने के लिए तैयार हैं। अध्ययन के अनुसार, कम ऑपरेशनल कॉस्ट EV अपनाने के मुख्य कारण रहे हैं।

रिपोर्ट के TCS ने उत्तरी अमेरिका (USA, Canada), यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड, महाद्वीपीय यूरोप (बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड) और एपीएसी (चीन, भारत, जापान, ANZ) में 1,300 गुमनाम उत्तरदाताओं का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के उत्तरदाता में परिवहन निर्माता, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खिलाड़ी, बेड़े अपनाने वाले, उपभोक्ता और EV अपनाने वाले इन्फ्ल्यूएंसर शामिल थे।

कमर्शियल बेड़े इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं, जिसमें 53% ने ऑपरेशन लागत को घटाने को प्राथमिक प्रेरणा के रूप में बताया। बेड़े के अपनाने वाले EVs के लिए पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहनों से अधिक प्रीमियम देने के लिए तैयार थे।

EV स्टॉक्स में 6% तक की तेजी TCS के जरिए जारी किए गए एक सकारात्मक रिपोर्ट के बाद EV स्टॉक्स में अधिकांश कंपनियों के शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहे थे, जो 2025 में EVs के तेज़ अपनाने का संकेत देता है।

Profitmart Securities के रिसर्च हेड अविनाश गोर्कशकर EV स्टॉक्स 2025 में सुधारित बिजनेस के कारण बढ़ रहे हैं। निवेशकों को उम्मीद है कि ऑटो कंपनियां TCS की हालिया ग्लोबल स्टडी रिपोर्ट के बाद मजबूत EV व्यापार की रिपोर्ट करेंगी, जो दावा करती है कि 2025 इलेक्ट्रिक वाहनों का साल होगा। TCS का अध्ययन कहता है कि 64% उपभोक्ता अपनी अगली गाड़ी के रूप में EV चुनेंगे। इसने EV स्टॉक्स में खरीदारी को बढ़ावा दिया है, और आज के EV शेयरों में वृद्धि को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

Minda Corporation के शेयर प्रमुख गेनर्स में शामिल थे, जिन्होंने ₹541.05 प्रति शेयर पर 6% से अधिक की बढ़त हासिल की। Samvardhana Motherson, Uno Minda, Tata Motors और FIEM Industries अन्य गेनर्स में शामिल थे, जिन्होंने 3% से अधिक की बढ़त दर्ज की। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने 2.66%, BEL ने 2.65% और अमारा राजा ने 1.7% की बढ़त ली।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
harsh verma
Published On:
Jan 14, 2025