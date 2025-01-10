इस Multibagger stock में लगा अपर सर्किट, FIIs ने भर-भर कर खरीदें हैं स्टॉक

शुक्रवार को Eraaya Lifespaces Limited के शेयरों में 5 प्रतिशत का अपर सर्किट लगा, जिससे यह ₹98.85 प्रति शेयर पर पहुंच गया, जबकि पिछले दिन का बंद प्राइस ₹94.15 प्रति शेयर था। इस स्टॉक का 52 वीक हाई ₹316.90 प्रति शेयर और न्यूनतम ₹13.61 प्रति शेयर है। कंपनी के शेयरों में BSE पर वॉल्यूम में 6 गुना से अधिक की वृद्धि देखी गई।

अक्टूबर 2024 में, FIIs ने 5,24,093 शेयर खरीदे और अपनी हिस्सेदारी को 26.31 प्रतिशत तक बढ़ा दिया, जो कि सितंबर 2024 में 24.21 प्रतिशत थी।

इस स्टॉक ने सिर्फ 1 साल में 641 प्रतिशत और 3 वर्षों में 12,575 प्रतिशत का मल्टीबैगर रिटर्न दिया। अक्टूबर 2024 तक, कंपनी के प्रमोटर्स के पास 35.17 प्रतिशत हिस्सेदारी, FIIs के पास 26.31 प्रतिशत, DIIs के पास 1.84 प्रतिशत और शेष 36.69 प्रतिशत हिस्सेदारी सार्वजनिक शेयरधारकों के पास है।

Eraaya Lifespaces Limited एक प्रसिद्ध लाइफस्टाइल और हॉस्पिटैलिटी कंपनी है। हाल ही में हमने Ebix Inc. USA का अधिग्रहण किया है, जो कंपनी के पोर्टफोलियो को डायवर्सिफई करने और बिजनेस के भविष्य को आकार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कंपनी का मार्केट कैप ₹2,828.70 करोड़ है और इसके 3 सालों का स्टॉक प्राइस CAGR 500 प्रतिशत है।

हाल ही में Eraaya Lifespaces Limited की सहायक कंपनी EbixCash ने ITI लिमिटेड के साथ 100 करोड़ रुपये से अधिक के वैल्यू का पांच साल का महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। EbixCash ITI लिमिटेड के MeitY-empanelled Data Centre के ऑपरेटिंग और मैनेजमेंट के लिए तकनीकी साझेदार होगा। यह विभाग ITI लिमिटेड के लिए 1,000 रैक स्पेस की ग्रोथ पर भी राय ले रहा है। इसके अलावा EbixCash ने KSRTC के साथ पहला 5 साल का ₹33.5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हासिलअनुबंध प्राप्त किया, जिसमें 84 डिपो में 10,000 से अधिक Android आधारित स्मार्ट टिकटिंग मशीनों का उपयोग करके टिकटिंग समाधान लागू करना शामिल है।

एराया लाइफस्पेसेस लिमिटेड ने 10:1 स्टॉक स्प्लिट की घोषणा की है। इसका मतलब है कि प्रत्येक मौजूदा शेयर, जिसका फेस वैल्यू ₹10 है, उसे 10 नए शेयरों में विभाजित किया जाएगा, प्रत्येक का फेस वैल्यू ₹1 होगा। स्टॉक स्प्लिट की एक्स-डेट शुक्रवार 06 दिसंबर 2024 थी।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।