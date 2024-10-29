scorecardresearch
BT TV
Stocks in news: Infosys, Airtel, Suzlon, Federal Bank, Tata Tech, JSW Infra & Tata Power

Q2 परिणाम आज: मारुति सुजुकी इंडिया, अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट्स, सिप्ला, केनरा बैंक, मैरिको, प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स, एसबीआई कार्ड्स, वोल्टास, हिताची एनर्जी इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, हनीवेल ऑटोमेशन, हुडको, एपीएल अपोलो ट्यूब्स, अपार इंडस्ट्रीज, स्टार हेल्थ और अन्य आज बाद में सितंबर 2024 तिमाही के लिए अपने परिणामों की घोषणा करेंगे।

Ankur Tyagi
Oct 29, 2024

सकारात्मक वैश्विक संकेतों के कारण मजबूत वापसी के बाद सोमवार को भारतीय बेंचमार्क सूचकांकों ने बड़ी बढ़त के साथ कारोबार बंद किया। बीएसई सेंसेक्स 602.75 अंक या 0.76 प्रतिशत बढ़कर 80,005.04 पर बंद हुआ। एनएसई का निफ्टी 50 158.35 अंक या 0.65 प्रतिशत बढ़कर 24,339.15 पर बंद हुआ। मंगलवार, 29 अक्टूबर, 2024 को ओपनिंग बेल से पहले ये शेयर सुर्खियों में रह सकते हैं:

आज कॉर्पोरेट गतिविधियाँ: इन्फोसिस और रूट मोबाइल के शेयर आज एक्स-स्प्लिट व्यापार करेंगे, जबकि क्वासर इंडिया के शेयर आज एक्स-स्प्लिट व्यापार करेंगे।


भारती एयरटेल: दूरसंचार क्षेत्र की इस प्रमुख कंपनी ने सितंबर 2024 को समाप्त तिमाही में अपने समेकित शुद्ध लाभ में 168 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो कि पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में 3,593 करोड़ रुपये रही। तिमाही के लिए ARPU 233 रुपये रहा, जबकि Q2FY24 में यह 203 रुपये था, जो कि पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक है। तिमाही के दौरान कंपनी का परिचालन राजस्व 41,473 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक है।


इंफोसिस: आईटी समाधान कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी इंफोसिस सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से ब्लिट्ज़ 24-893 एसई, जर्मनी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है।


डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज: फार्मा क्षेत्र की इस प्रमुख कंपनी ने भारत में क्रॉनिक कब्ज के इलाज के लिए एलोबिक्सिबैट नामक दवा लॉन्च की है। यह एलोबिक्सिबैट को बिक्सीबैट ब्रांड नाम से बेचेगी।


फेडरल बैंक: कोच्चि स्थित निजी ऋणदाता ने अपनी दूसरी तिमाही की आय की रिपोर्ट की, जिसमें शुद्ध लाभ 10.8 प्रतिशत बढ़कर 1,056.7 करोड़ रुपये हो गया। इसकी शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) 2,367.3 करोड़ रुपये रही, जो पिछले साल की समान तिमाही से 15 प्रतिशत अधिक है। सकल एनपीए अनुपात मामूली रूप से बढ़कर 2.09 प्रतिशत हो गया, जबकि रिपोर्ट की गई तिमाही के लिए शुद्ध एनपीए 0.57 प्रतिशत रहा।


जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर: इंफ्रा कंपनी ने सितंबर तिमाही में समेकित शुद्ध लाभ में 46 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो कि पिछले साल की समान तिमाही के 895.48 करोड़ रुपये से बढ़कर 373.73 करोड़ रुपये हो गया। इसकी कुल आय पिछले साल की समान तिमाही के 895.48 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,088.19 करोड़ रुपये हो गई, जो कि पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 18 प्रतिशत अधिक है। तिमाही के दौरान, कंपनी ने 27.5 मिलियन टन कार्गो वॉल्यूम संभाला, जो कि पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 16 प्रतिशत अधिक है।

टाटा पावर: टाटा समूह की इस कंपनी ने खोरलोचू हाइड्रो पावर (केएचपीएल) के साथ केएचपीएल में 40 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए 830 करोड़ रुपये में शेयर खरीद समझौता किया है। यह निवेश केएचपीएल की इक्विटी हिस्सेदारी में एक या अधिक किस्तों में किया जाएगा।


टाटा टेक्नोलॉजीज: टाटा समूह की आईटी प्रमुख कंपनी ने 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही के लिए अपने समेकित शुद्ध लाभ में 2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की, जो 157 करोड़ रुपये थी। समीक्षाधीन तिमाही में परिचालन से राजस्व 2 प्रतिशत बढ़कर 1,296 करोड़ रुपये हो गया। तिमाही के लिए एबिटा 10 प्रतिशत बढ़कर 235 करोड़ रुपये रहा, जबकि एबिटा मार्जिन में सुधार होकर 18.2 प्रतिशत हो गया।


सुजलॉन एनर्जी: पवन ऊर्जा क्षेत्र की इस कंपनी ने 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही में रिकॉर्ड ऑर्डर जीतने और मजबूत मार्जिन के कारण 201 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ में 96 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही में इसका राजस्व 48 प्रतिशत बढ़कर 2,093 करोड़ रुपये हो गया, जबकि एबिटा 31 प्रतिशत बढ़कर 294 करोड़ रुपये हो गया, लेकिन एबिटा मार्जिन घटकर 14.1 प्रतिशत रह गया।

क्वेस कॉर्प: व्यवसाय सेवा प्रदाता ने 30 सितंबर, 2024 को समाप्त दूसरी तिमाही के लिए शुद्ध लाभ में 6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो 32 करोड़ रुपये थी। परिचालन से कंपनी का राजस्व 9.1 प्रतिशत बढ़कर 5,179.3 करोड़ रुपये हो गया। इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में एबिटा 16.2 प्रतिशत बढ़कर 195.5 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें एबिटा मार्जिन 3.8 प्रतिशत रहा।


इंद्रप्रस्थ गैस: सिटी गैस वितरण कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ में 19.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की, जो कि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 431 करोड़ रुपये रहा। परिचालन से इसका राजस्व 4,088 करोड़ रुपये रहा, जो कि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में 7 प्रतिशत अधिक है। निदेशक मंडल ने 5.50 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश घोषित किया।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Oct 29, 2024