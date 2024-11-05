Result Season: SJVN Share में क्या होने वाला है?

scorecardresearch
सरकारी स्वामित्व वाली SJVN Limited 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही (Q1FY25 और H1FY25) के लिए अपने परिणामों की घोषणा करने वाली है। बाजार का अनुमान है कि कंपनी के राजस्व, एबिटा और PAT में ज़्यादातर सिंगल डिजिट ग्रोथ की संभावना है।

Delhi,UPDATED: Nov 5, 2024 11:22 IST

सरकारी स्वामित्व वाली SJVN Limited 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही (Q1FY25 और H1FY25) के लिए अपने परिणामों की घोषणा करने वाली है। बाजार का अनुमान है कि कंपनी के राजस्व, एबिटा और PAT में ज़्यादातर सिंगल डिजिट ग्रोथ की संभावना है। 

हालांकि, विश्लेषकों को तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) आधार पर मजबूत प्रदर्शन की उम्मीद है, जिसमें शुद्ध लाभ लगभग 30 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। हालांकि, इसके मार्जिन में थोड़ी कमी आ सकती है। 

बिजली उत्पादन में मजबूत वृद्धि की उम्मीद

ब्रोकरेज फर्म अधिक परियोजनाओं और क्षमता के जुड़ने से बिजली उत्पादन में मजबूत वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं। एलारा कैपिटल ने SJVN का राजस्व 917.9 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया है, जो तिमाही दर तिमाही आधार पर 5.5 प्रतिशत और सालाना आधार पर 4.5 प्रतिशत अधिक है। तिमाही के लिए एबिटा 715 करोड़ रुपये रह सकता है, जो तिमाही आधार पर 7.1 प्रतिशत अधिक है, लेकिन सालाना आधार पर 1.2 प्रतिशत की मामूली वृद्धि है। समायोजित शुद्ध लाभ 453.5 करोड़ रुपये रह सकता है, जो तिमाही दर तिमाही आधार पर 27 प्रतिशत अधिक है, लेकिन सालाना आधार पर 3.2 प्रतिशत अधिक है। इसने SJVN को 152 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ 'संचय' रेटिंग दी है।

SJVN लिमिटेड के शेयर सोमवार को एक प्रतिशत से अधिक गिरकर 109.15 रुपये पर आ गए, जबकि इसका कुल बाजार पूंजीकरण 43,500 करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक है। शेयर 5 फरवरी, 2024 को 170.45 रुपये पर पहुंचे अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर से करीब 35 प्रतिशत नीचे आ चुका है।

जेएम फाइनेंशियल की उम्मीद

दूसरी ओर, जेएम फाइनेंशियल को उम्मीद है कि बिजली की मांग में नरमी और ईंधन की स्थिर कीमतों के कारण यूटिलिटी कंपनियों के राजस्व में स्थिर या नकारात्मक वृद्धि दर्ज की जाएगी। उसका मानना है कि हाइड्रो पावर उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण एसजेवीएन की बिक्री में सालाना आधार पर 15 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे राजस्व में सालाना आधार पर 10 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। जेएम ने 71 रुपये के लक्ष्य मूल्य के साथ शेयर को 'बेचने' की रेटिंग दी है।

जेएम फाइनेंशियल ने एसजेवीएन का राजस्व 1,014 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया है, जो पिछले साल की तुलना में 15 प्रतिशत और तिमाही दर तिमाही 17 प्रतिशत अधिक है। एबिटा 808 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में 14 प्रतिशत और तिमाही दर तिमाही 21 प्रतिशत अधिक है, जबकि एबिटा मार्जिन 79.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो तिमाही दर तिमाही 70 आधार अंकों की गिरावट दर्शाता है। इसका शुद्ध लाभ 479.2 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में 9 प्रतिशत और तिमाही दर तिमाही 34 प्रतिशत अधिक है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
