Reliance Bonus Share: आज बोनस शेयर के लिए है रिकॉर्ड डेट

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के शेयर सोमवार को 1:1 के अनुपात में बोनस इश्यू के लिए एक्स-डेट हो जाएंगे। आज इसके लिए रिकॉर्ड डेट भी है। बाजार पूंजीकरण के लिहाज से दलाल स्ट्रीट पर सबसे मूल्यवान शेयर शुक्रवार को 2,655.45 रुपये पर बंद हुआ।

यह RIL का छठा बोनस इश्यू है और भारतीय इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा इश्यू है। पिछले एक महीने में RIL के शेयरों में 10 फीसदी की गिरावट आई है। इस साल अब तक शेयर में 2.53 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इसी अवधि में बीएसई सेंसेक्स में 9.87 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

2017 में अपने आखिरी बोनस शेयर के बाद से, RIL के शेयर ने 266 प्रतिशत रिटर्न दिया है और शुक्रवार को इसकी कीमत 2,655.45 रुपये रही, जबकि 7 सितंबर, 2017 को इसकी कीमत 725.65 रुपये थी। इससे पहले बोनस इश्यू की घोषणा 2009, 1997, 1983 और 1980 में की गई थी।

Reliance Industries ने 2009 में 1:1 अनुपात में बोनस शेयर की घोषणा की थी, उस साल 26 नवंबर को स्टॉक की एक्स-डेट समाप्त हो गई थी। 1997 का बोनस इश्यू भी 1:1 अनुपात में घोषित किया गया था। 1983 बोनस शेयर 6:10 अनुपात में और 1980 3:5 अनुपात में पेश किए गए थे। इसके अलावा, RIL ने कुल पांच राइट्स इश्यू की घोषणा की, जिनमें से आखिरी मई 2020 में जारी किया गया था। जुलाई 2023 में, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का विलय कर दिया गया।

कुछ विश्लेषक RIL के शेयरों पर काफी हद तक तटस्थ से सकारात्मक हैं। पीएल कैपिटल इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने कहा कि रिलायंस का मुख्य कारोबार निकट भविष्य में कमजोर रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल परिदृश्य के साथ सुस्त रहने की संभावना है, जबकि गैस उत्पादन 28-30 एमएमएससीएमडी पर स्थिर रहने की उम्मीद है, जिसकी प्राप्ति 10 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू होगी।

पीएल कैपिटल ने दिवाली नोट में कहा, "जियो का एआरपीयू तिमाही-दर-तिमाही 7 प्रतिशत बढ़कर 195 रुपये हो गया और कंपनी द्वारा टैरिफ बढ़ोतरी के कारण अगली 2 तिमाहियों में भी इसमें सुधार होना चाहिए। रिटेल में भी स्थिर प्रदर्शन जारी रहने की संभावना है। हमारे अनुमान में नए ऊर्जा व्यवसायों की संख्या शामिल नहीं है, जहां आरआईएल 75000 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है। रिटेल/जियो प्लेटफॉर्म्स का डीमर्जर और नए ऊर्जा व्यवसायों की अधिक स्पष्टता से आउटलुक में सुधार होगा।"

जेएम फाइनेंशियल ने कहा कि आरआईएल की योजना अगले 3-4 सालों में जियो और रिटेल कारोबार से अपना राजस्व बढ़ाने की है। इसके अलावा, ग्रीन एनर्जी पर इसका फोकस भविष्य के लिए बेहतर स्थिति में है।

ब्रोकरेज ने कहा कि अगले 6-12 महीनों में आरआईएल में करीब 28 फीसदी की तेजी देखने को मिल सकती है। ब्रोकरेज ने कहा कि आरआईएल के लिए आय वृद्धि की गति सभी क्षेत्रों में मजबूत बनी रह सकती है। ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष 24-27 के दौरान आरआईएल के लिए सालाना 15 फीसदी पीएटी वृद्धि की उम्मीद जताई है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।