5 से सीधा 33 रुपए पर आया Penny Stock, अभी भी बंपर तेजी जारी, FIIs के पास करीब 4 प्रतिशत हिस्सेदारी

शुक्रवार को Vishal Fabrics Ltd के शेयरों में 10 प्रतिशत से अधिक की बढ़त हुई, जो ₹34.50 प्रति शेयर पर पहुंच गए, जबकि इंट्राडे में ये ₹33.39 प्रति शेयर के निचले स्तर पर थे। यह स्टॉक अपने 52 वीक के निचले स्तर ₹18 प्रति शेयर से 91.66 प्रतिशत ऊपर है। इस स्टॉक का ऑल टाइम लो 5 रुपए है।

साल विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड, जो 1985 में स्थापित हुआ था और गुजरात स्थित चिरिपाल ग्रुप का हिस्सा है, विभिन्न प्रकार के कपड़ों का निर्माण और वितरण करता है, जिनमें डाई किया हुआ यार्न, डेनिम और कस्टम टेक्सटाइल वर्क शामिल हैं। यह कंपनी डाईंग, प्रिंटिंग और डेनिम और दूसरे कपड़ों की प्रोसेसिंग में विशेषज्ञता रखती है, जो उनके क्लाइंट-विशिष्ट कामों के लिए होती है। कंपनी के कपड़े 100 प्रतिशत कॉटन, कॉटन ब्लेंड्स और मोडल और वे स्ट्रीच डेनिम के प्रमुख सप्लायर हैं। इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न फिनिश, वीव्स, ब्लेंड्स और रंग करता हैं। उनकी व्यापक उत्पादन क्षमता अहमदाबाद, गुजरात में स्थित कई यूनिट्स से आती है। कंपनी का मार्केट कैप ₹668 करोड़ है।

नवंबर 2024 में एक FIIs जिसका नाम LEGENDS GLOBAL OPPORTUNITIES (SINGAPORE) PTE. LTD ने ₹28.46 प्रति शेयर पर 20,33,412 शेयर खरीदे, जबकि दूसरे FIIs ने ₹28.46 प्रति शेयर पर 21,15,000 शेयर खरीदे। इसके अतिरिक्त SBICAP ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, जो वित्तीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी में काफी वृद्धि की है। 31 अक्टूबर 2024 को एक हालिया शेयर प्लेज के जरिए से, कंपनी की विशाल फैब्रिक्स में हिस्सेदारी 0.18 प्रतिशत से बढ़कर कुल मतदान पूंजी के 6.38 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

तिमाही परिणामों के अनुसार नेट सेल्स में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो ₹384.78 करोड़ रही, और नेट प्रॉफिट में 46 प्रतिशत की वृद्धि होकर ₹6.50 करोड़ हो गया, Q2FY25 में Q2FY24 की तुलना में। अपनी आधे वार्षिक परिणामों में, शुद्ध बिक्री में 14 प्रतिशत की वृद्धि होकर ₹724.70 करोड़ हो गई और नेट प्रॉफिट में 67 प्रतिशत की वृद्धि होकर ₹11.27 करोड़ हो गया, H1FY25 में H1FY24 की तुलना में। सालाना परिणामों को देखें तो, कंपनी ने FY24 में ₹1,450 करोड़ की नेट सेल्स और ₹21 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।