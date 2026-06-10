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Newsशेयर बाज़ारस्मॉलकैप ज्वैलरी कंपनी जुटाएगी फंड, QIP के लिए मिली मंजूरी; चेक करें फ्लोर प्राइस - हरे निशान पर बंद हुआ स्टॉक

स्मॉलकैप ज्वैलरी कंपनी जुटाएगी फंड, QIP के लिए मिली मंजूरी; चेक करें फ्लोर प्राइस - हरे निशान पर बंद हुआ स्टॉक

ज्वैलरी सेक्टर की स्मॉलकैप कंपनी मोतीसंस ज्वैलर्स ने QIP के जरिए फंड जुटाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कंपनी के बोर्ड ने इश्यू खोलने, फ्लोर प्राइस तय करने और संस्थागत निवेशकों के लिए जरूरी दस्तावेजों को मंजूरी दे दी है। चेक करें डिटेल्स

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jun 10, 2026 16:58 IST
AI Generated Image

Penny Stock: ज्वेलरी सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी, मोतीसंस ज्वैलर्स लिमिटेड (Motisons Jewellers Ltd) ने अपने निवेशकों को बड़ी जानकारी दी है। 1,205.96 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली इस स्मॉल कैप कंपनी ने अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बीते 9 जून 2026 को हुई बैठक में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) जारी करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है।

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QIP (Qualified Institutional Placement) एक ऐसा तरीका है, जिसके जरिए शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियां जल्दी और आसान प्रक्रिया के माध्यम से फंड जुटाती हैं।

बोर्ड ने इश्यू खोलने की अनुमति देने के साथ-साथ प्रति इक्विटी शेयर 11.58 रुपये का फ्लोर प्राइस तय किया है। कंपनी ने QIP के लिए प्रारंभिक प्लेसमेंट दस्तावेज (Preliminary Placement Document) को भी मंजूरी दे दी है, जिसे योग्य संस्थागत निवेशकों (QIBs) को भेजा जाएगा।

कंपनी ने यह भी बताया कि इस इश्यू के लिए 9 जून 2026 को ‘रिलेवेंट डेट’ तय किया गया है। कंपनी जरूरत पड़ने पर फ्लोर प्राइस पर अधिकतम 5% तक की छूट भी दे सकती है।

Motisons Jewellers Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 2.16% या 0.26 रुपये चढ़कर 12.29 रुपये पर बंद हुआ और बीएसई पर स्टॉक 2.08% या 0.25 रुपये चढ़कर 12.25 रुपये पर बंद हुआ।

कंपनी के बारे में

मोटिसन्स ज्वैलर्स जयपुर की एक प्रमुख ज्वैलरी कंपनी है, जो सोने, हीरे, कुंदन और अन्य आभूषणों की विस्तृत रेंज पेश करती है। कंपनी की शुरुआत वर्ष 1997 में संदीप छाबड़ा और संजय छाबड़ा ने एक साझेदारी फर्म के रूप में की थी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jun 10, 2026