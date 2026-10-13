आईटी शेयरों में तेजी के बीच एक्सपर्ट ने चुने ये 3 मिडकैप स्टॉक, लिस्ट में Coforge सहित ये शेयर शामिल

भारतीय शेयर बाजार में हालिया गिरावट के बाद अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। हालांकि, इस तेजी के टिकाऊ होने को लेकर अभी भी सवाल बने हुए हैं। बाजार की मौजूदा तेजी में सबसे बड़ा योगदान IT शेयरों का रहा है। खासकर HCLTech के उम्मीद से बेहतर तिमाही नतीजों के बाद टेक्नोलॉजी शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली।

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बिजनेस टुडे के शो Daily Calls में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए Master Capital Services के विष्णुकांत उपाध्याय ने कहा कि IT सेक्टर में अभी और तेजी की गुंजाइश है, लेकिन पूरे बाजार में मजबूत रैली की शुरुआत मान लेना जल्दबाजी होगी।

IT शेयरों में अभी कितनी तेजी बाकी?

एक्सपर्ट विष्णुकांत उपाध्याय के मुताबिक, भारतीय बाजार में हालिया बढ़त की अगुवाई आईटी शेयरों ने की है। HCLTech और TCS जैसे बड़े शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली है। हालांकि, अभी यह कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी कि पूरे IT सेक्टर में लंबी तेजी का दौर शुरू हो गया है।

उनका अनुमान है कि मौजूदा स्तरों से IT शेयरों में करीब 3-4% की और तेजी आ सकती है। इस दौरान TCS, HCLTech और Infosys जैसे लार्जकैप शेयर फोकस में रह सकते हैं।

इसके अलावा मिडकैप आईटी कंपनियों में Persistent Systems, Coforge और Mphasis को लेकर भी उनका नजरिया सकारात्मक है। यानी तेजी सिर्फ कुछ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं रह सकती।

बाजार में अभी क्यों बरतनी होगी सावधानी?

आईटी शेयरों में खरीदारी के बावजूद उपाध्याय पूरे बाजार को लेकर सतर्क हैं। उनके मुताबिक, बाजार की मौजूदा स्थिति अब भी अनिश्चित बनी हुई है। ऐसे में सिर्फ एक दिन या एक हफ्ते की तेजी को बड़ी रैली का संकेत नहीं मानना चाहिए।

उन्होंने बाजार के लिए फिलहाल नीचे की तरफ 22,300 और ऊपर की तरफ 22,650 का स्तर महत्वपूर्ण बताया है। एक्सपायरी के लिहाज से ट्रेडिंग करने वालों के लिए भी अभी कोई साफ सकारात्मक संकेत नहीं दिख रहा है।

किस लेवल के ऊपर शुरू होगी बड़ी तेजी?

एक्सपर्ट ने बाजार के वीकली चार्ट पर बने डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की ओर भी ध्यान दिलाया। पिछले हफ्ते बने इस पैटर्न से संकेत मिलता है कि बाजार में जारी गिरावट थम सकती है और रिकवरी की कोशिश शुरू हो सकती है। हालांकि, मजबूत बुलिश रिवर्सल के लिए इंडेक्स का 22,850-22,900 के ऊपर टिकना जरूरी है।

उनके मुताबिक, जब तक बाजार इस स्तर के नीचे बना रहता है, तब तक ऊपरी स्तरों पर बिकवाली और निचले स्तरों पर खरीदारी वाली रणनीति देखने को मिल सकती है।