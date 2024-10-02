Reliance Infra पर आ गई बड़ी खबर, स्टॉक पर हो सकता है बड़ा असर
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बोर्ड ने वीएफएसआई होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड को 2,930 करोड़ रुपये तक की धनराशि जुटाने की मंजूरी दे दी है। आरइंफ्रा ने एक विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी।
रिलायंस इंफ्रा ने हाल ही में 780 करोड़ रुपये का मध्यस्थता मामला जीता
एक अलग मामले में रिलायंस इंफ्रा ने हाल ही में 780 करोड़ रुपये का मध्यस्थता मामला जीता है। अनिल अंबानी की कंपनी ने शेयर बाजारों को बताया है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल स्थित दामोदर वैली कॉरपोरेशन के साथ विवाद में कंपनी के पक्ष में 780 करोड़ रुपये के मध्यस्थता फैसले को बरकरार रखा है।
पिछले एक महीने में रेलइंफ्रा के शेयरों में भारी उछाल आया है। हालांकिबीएसई और एनएसई ने रिलायंस इंफ्रा के शेयरों को ASM कैटेगरी में रखा है। कुछ विश्लेषक इस शेयर को लेकर पाजिटिव बने हुए हैं। वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज में इक्विटी स्ट्रैटेजी की निदेशक क्रांति बाथिनी ने कहा कि लंबी अवधि के नजरिए वाले निवेशक इस शेयर को अपने पास बनाए रखने पर विचार कर सकते हैं।
स्टॉक्सबॉक्स के तकनीकी विश्लेषक कुशाल गांधी ने कहा, "हम इस शेयर को 410 के लक्ष्य मूल्य पर खरीदने की सलाह देते हैं, तथा स्टॉप लॉस 317 रुपये पर रखते हैं।"
उनमें से कुछ ने यह भी सुझाव दिया कि शेयर में मुनाफावसूली देखी जा सकती है। सेबी-पंजीकृत शोध विश्लेषक एआर रामचंद्रन ने कहा, "रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का शेयर मूल्य तेजी वाला है, लेकिन डेली चार्ट पर बहुत अधिक ओवरबॉट है, जिसका अगला Resistance 373 रुपये पर है। निवेशकों को मौजूदा स्तरों पर मुनाफावसूली करनी चाहिए, क्योंकि 322 रुपये के Support से नीचे Daily closing होने से निकट भविष्य में 273 रुपये का लक्ष्य नीचे जा सकता है।"
रेलिगेयर ब्रोकिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (खुदरा अनुसंधान) रवि सिंह ने कहा, "आरइन्फ्रा को 350 रुपये से ऊपर खरीदना चाहिए और 380 रुपये का लक्ष्य रखना चाहिए। स्टॉप लॉस 320 रुपये पर रखें। इस शेयर में कुछ मुनाफावसूली देखने को मिल सकती है।"
आरइन्फ्रा ऊर्जा क्षेत्र में काम करती है और दिल्ली में बिजली वितरण और ऊर्जा उत्पादन का काम संभालती है। जून 2024 तक, प्रमोटरों के पास कंपनी में 16.50 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। इस बीच, महात्मा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में बुधवार को भारतीय इक्विटी बेंचमार्क बंद रहे।