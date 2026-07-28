BEL के मिले-जुले Q1 नतीजों के बाद भी ब्रोकरेज बुलिश, 7 फर्मों ने दी Buy रेटिंग; 20% तक तेजी की उम्मीद

Bharat Electronics Ltd (BEL) के जून तिमाही के नतीजे मिले-जुले रहे, लेकिन ब्रोकरेज का शेयर पर भरोसा कायम है। UBS, Investec, MOFSL, IIFL Securities और JM Financial समेत कम से कम सात ब्रोकरेज ने BEL पर ‘Buy’ की राय दी है। Bernstein ने शेयर को ‘Outperform’ रेटिंग दी है।

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बिजनेस टुडे की ओर से जुटाए Bloomberg consensus के मुताबिक BEL का औसत टारगेट प्राइस 489 रुपये है। यह अगले 12 महीनों में करीब 20% तेजी की गुंजाइश दिखाता है। हाल के 18 टारगेट में Jefferies और Macquarie का 550 रुपये का टारगेट सबसे ज्यादा है, जबकि Axis Capital ने सबसे कम 442 रुपये का टारगेट दिया है।

मार्जिन पर दबाव, गाइडेंस बरकरार

जून तिमाही में BEL का स्टैंडअलोन रेवेन्यू सालाना आधार पर 25% बढ़ा। हालांकि, प्रोडक्ट मिक्स के कारण ग्रॉस मार्जिन 775 बेसिस पॉइंट घटकर 45.5% रह गया। इनपुट कॉस्ट का असर मामूली रहा।

BEL ने FY27 के लिए 15% रेवेन्यू ग्रोथ, 28% Ebitda मार्जिन और QRSAM प्रोग्राम समेत 55,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के ऑर्डर इनफ्लो का गाइडेंस बरकरार रखा है। कंपनी इस साल R&D पर 2,200 करोड़ रुपये से ज्यादा और कैपेक्स पर 1,200 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है।

Nomura ने कहा कि पहली तिमाही में बिक्री उम्मीद से बेहतर रही, लेकिन मार्जिन की कमजोरी ने इसका असर कम कर दिया। ब्रोकरेज ने 454 रुपये के टारगेट के साथ ‘Neutral’ रेटिंग बरकरार रखी।

बड़े ऑर्डर से ग्रोथ की उम्मीद

MOFSL का मानना है कि BEL को अगले कुछ वर्षों में थल सेना, नौसेना और वायु सेना से मिलने वाले बड़े प्लेटफॉर्म ऑर्डर का फायदा होगा। ब्रोकरेज ने टारगेट 510 रुपये से बढ़ाकर 530 रुपये करते हुए ‘Buy’ रेटिंग दोहराई है।

Morgan Stanley ने 493 रुपये, UBS ने 500 रुपये, Citi ने 515 रुपये और CLSA ने 522 रुपये का लक्ष्य रखा है। घरेलू ब्रोकरेज में JM Financial का टारगेट 485 रुपये, 360 ONE Capital का 500 रुपये और DAM Capital का 530 रुपये है।

Nuvama के मुताबिक अब नजर करीब 1 लाख करोड़ रुपये की पाइपलाइन से बड़े ऑर्डर समय पर मिलने पर रहेगी। ब्रोकरेज ने NGC, P75I, Project Kusha, naval radars और Shakti Phase IV को मध्यम अवधि की ग्रोथ के लिए अहम बताया है।