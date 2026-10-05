अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD में पैसा लगाने की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ बड़े बैंकों की ब्याज दर देखना काफी नहीं है। अक्टूबर 2026 में HDFC Bank और ICICI Bank के मुकाबले कई छोटे प्राइवेट और स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी पर ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। कुछ चुनिंदा अवधि की एफडी पर ब्याज दर 8.50% तक पहुंच रही है। ये दरें ₹3 करोड़ से कम की एफडी के लिए हैं और Paisa Bazaar ने इन्हें 1 अक्टूबर 2026 को अपडेट किया है।

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HDFC और ICICI Bank में कितना ब्याज?

HDFC Bank और ICICI Bank दोनों सीनियर सिटीजन्स को एक साल की एफडी पर 6.75% ब्याज दे रहे हैं। तीन साल की एफडी पर ब्याज दर 6.95% और पांच साल की एफडी पर 6.90% है। दोनों बैंकों की अधिकतम ब्याज दर 6.95% है।

इसके मुकाबले छोटे बैंकों में ब्याज दर ज्यादा है। DCB Bank एक साल की एफडी पर 7.15%, तीन साल पर 7.25% और पांच साल पर 8% ब्याज दे रहा है। Bandhan Bank में एक साल की एफडी पर 7.50% और तीन साल पर 7.75% ब्याज मिल रहा है। इसकी अधिकतम दर 7.95% है।

8.50% तक कहां मिल रहा ब्याज?

स्मॉल फाइनेंस बैंकों में कुछ एफडी पर ब्याज दर 8% से भी ऊपर है। Suryoday Small Finance Bank पांच साल की एफडी पर 8.50% ब्याज दे रहा है। हालांकि एक और तीन साल की एफडी पर इसकी दर 7.40% है।

Jana Small Finance Bank एक साल की एफडी पर 7.50%, तीन साल पर 8.30% और पांच साल पर 7.77% ब्याज दे रहा है। Unity Small Finance Bank एक साल की एफडी पर 8% ब्याज दे रहा है। वहीं Ujjivan Small Finance Bank में एक साल और तीन साल की एफडी पर 7.75% और पांच साल पर 7.70% ब्याज मिल रहा है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

₹10 लाख की FD पर कितना अंतर?

पांच साल की एफडी में HDFC Bank और ICICI Bank की 6.90% ब्याज दर के मुकाबले Suryoday Small Finance Bank 8.50% दे रहा है। यानी दोनों के बीच 1.60 प्रतिशत अंक का अंतर है।

अगर ₹10 लाख की एफडी पर सालाना ब्याज दर 8.50% हो तो पहले साल का ब्याज करीब ₹85,000 बनता है। वहीं 6.90% की दर से यह करीब ₹69,000 होगा। हालांकि एफडी की मैच्योरिटी पर मिलने वाली वास्तविक रकम कंपाउंडिंग और ब्याज भुगतान के विकल्प पर निर्भर करेगी।

सिर्फ ज्यादा ब्याज देखकर न लें फैसला

किसी बैंक की सबसे ज्यादा ब्याज दर हर अवधि की एफडी पर नहीं मिलती। इसलिए सीनियर सिटीजन्स को अवधि भी देखनी चाहिए। इसके साथ बैंक की वित्तीय स्थिति, समय से पहले एफडी तोड़ने के नियम, पैसों की जरूरत और डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट पर भी ध्यान देना जरूरी है।

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पूरी रकम सिर्फ ज्यादा ब्याज के लिए एक छोटे बैंक में लगाने के बजाय अलग-अलग बैंकों और अलग-अलग अवधि की एफडी में पैसा बांटने पर भी विचार किया जा सकता है। इससे रिटर्न, लिक्विडिटी और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने में मदद मिल सकती है।