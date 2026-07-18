बच्चे के भविष्य के लिए आज ही शुरू करें ये निवेश, 15 से 20 साल में बन सकता है बड़ा फंड

Child Investment Plan: माता-पिता अपने बच्चे की पढ़ाई, करियर और भविष्य की आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखकर बचत करते हैं। बच्चे के लिए बड़ा फंड तैयार करने के लिए एक साथ बड़ी रकम निवेश करना जरूरी नहीं है। सही समय पर शुरुआत करके हर महीने छोटी रकम जमा की जाए तो लंबी अवधि में अच्छी रकम तैयार हो सकती है।

advertisement

सबसे पहले निवेश का लक्ष्य तय करें

निवेश शुरू करने से पहले यह तय करें कि आपको पैसा कब और किस काम के लिए चाहिए। यदि अगले तीन से पांच साल में स्कूल फीस, कोचिंग या एडमिशन का खर्च उठाना है तो कम अवधि वाले निवेश विकल्प चुने जा सकते हैं।

वहीं, अगर लक्ष्य 15 से 20 साल बाद बच्चे की उच्च शिक्षा या करियर के लिए पैसा जमा करना है तो लंबी अवधि की योजना बेहतर हो सकती है। स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और आपात स्थिति के लिए अलग-अलग फंड बनाना समझदारी हो सकती है।

निवेश को बीच में बंद न करें

कई लोग कुछ साल निवेश करने के बाद उसे बंद कर देते हैं या जरूरत पड़ने पर पैसा निकाल लेते हैं। इससे भविष्य के लिए तय किया गया लक्ष्य पूरा करना मुश्किल हो सकता है।

निवेश नियमित रूप से जारी रखें। साथ ही साल में कम से कम एक बार अपने निवेश की समीक्षा करें। इससे पता चलेगा कि आपको लक्ष्य के अनुसार रिटर्न मिल रहा है या निवेश की रकम बढ़ाने की जरूरत है।

छोटी अवधि के लिए FD और RD

बच्चे के नाम पर या अभिभावक के साथ संयुक्त रूप से FD कराई जा सकती है। इसमें पैसा सुरक्षित रहता है और तय अवधि के बाद ब्याज के साथ वापस मिलता है। अलग-अलग बैंक और डाकघर में ब्याज दर अलग हो सकती है।

हर महीने छोटी रकम जमा करने के लिए RD भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें हर महीने तय रकम जमा करनी होती है और अवधि पूरी होने के बाद पूरी रकम ब्याज के साथ मिलती है।

लंबी अवधि के लिए सरकारी योजनाएं

बेटी के भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का विकल्प चुना जा सकता है। इसमें बेटी के नाम पर खाता खोलकर नियमित निवेश किया जाता है। इसमें सरकारी ब्याज दर के साथ टैक्स लाभ भी मिल सकता है।

माता-पिता नाबालिग बच्चे के नाम पर PPF खाता भी खुलवा सकते हैं। इसकी अवधि 15 साल होती है। यह कम जोखिम में लंबे समय तक निवेश करने वाले परिवारों के लिए उपयोगी हो सकता है।

advertisement

SIP से बन सकता है बड़ा फंड

बच्चे के जन्म के बाद हर महीने 2,000 से 5,000 रुपये की SIP शुरू की जा सकती है। इसे 15 से 20 साल तक जारी रखने पर चक्रवृद्धि का फायदा मिल सकता है। SIP शुरू करने के लिए KYC पूरा करना और बैंक खाते में ऑटो-डेबिट सुविधा चालू करना जरूरी होता है।

सोने में पूरा पैसा निवेश न करें

गोल्ड ETF और डिजिटल गोल्ड के जरिए भी निवेश किया जा सकता है। हालांकि, बच्चे की शिक्षा के लिए बनाए जा रहे मुख्य फंड का बड़ा हिस्सा केवल सोने में लगाना सही नहीं है। अलग-अलग विकल्पों में पैसा लगाने से जोखिम को कम किया जा सकता है।