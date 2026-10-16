रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक के लिए क्रेडिट कार्ड लेना कितना फायदेमंद?

आजकल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ खरीदारी करने या पेमेंट करने तक सीमित नहीं है। कई लोग रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक का फायदा उठाने के लिए भी क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ इन फायदों के लिए क्रेडिट कार्ड लेना सही फैसला है? अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं, तो कार्ड चुनते समय कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है।

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रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक के लिए क्रेडिट कार्ड

क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे लोगों के सामने अक्सर यह सवाल आता है कि रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक के लिए कार्ड लेना कितना फायदेमंद हो सकता है। खासकर जब बाजार में अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से क्रेडिट कार्ड उपलब्ध हों, तो सही कार्ड चुनना अहम हो जाता है।

हर व्यक्ति की खरीदारी और खर्च करने की जरूरतें अलग होती हैं। ऐसे में क्रेडिट कार्ड का चुनाव भी अपनी जरूरतों को ध्यान में रखकर करना चाहिए।

खरीदारी के लिए कौन सा कार्ड चुनें?

अगर आप अक्सर शॉपिंग करते हैं, तो क्रेडिट कार्ड का चुनाव करते समय यह देखना जरूरी है कि आपको किस तरह के फायदे चाहिए।

तस्वीर में भी खरीदारी और रिवॉर्ड से जुड़े विकल्पों को दिखाया गया है। ऐसे में कार्ड लेने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपकी जरूरत खरीदारी से जुड़े फायदों की है या किसी दूसरे तरह के लाभ की।

प्रतीकात्मक तस्वीर

ट्रैवल से जुड़े फायदे भी हो सकते हैं अहम

क्रेडिट कार्ड चुनते समय सिर्फ शॉपिंग ही नहीं, बल्कि यात्रा से जुड़ी जरूरतों पर भी ध्यान दिया जा सकता है।

अगर आपकी प्राथमिकता घूमना-फिरना या यात्रा करना है, तो कार्ड का चुनाव उसी हिसाब से करना चाहिए। वहीं, जिन लोगों का ज्यादा ध्यान खरीदारी पर रहता है, उनकी प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं।

इसलिए जरूरी है कि कार्ड चुनने से पहले अपनी जरूरतों को अच्छी तरह समझ लिया जाए।

रिवॉर्ड पॉइंट्स या कैशबैक में किसे दें प्राथमिकता?

क्रेडिट कार्ड लेने से पहले यह तय करना भी जरूरी है कि आप रिवॉर्ड पॉइंट्स चाहते हैं या कैशबैक।

दोनों ही फायदे क्रेडिट कार्ड चुनने की वजह बन सकते हैं। हालांकि, कौन सा विकल्प आपके लिए ज्यादा उपयोगी होगा, यह आपकी जरूरतों और खर्च करने की आदतों पर निर्भर करेगा।

सही क्रेडिट कार्ड का चुनाव कैसे करें?

क्रेडिट कार्ड का चुनाव करते समय सिर्फ रिवॉर्ड पॉइंट्स या कैशबैक को ध्यान में रखना पर्याप्त नहीं है। यह भी देखना जरूरी है कि कार्ड आपकी जरूरतों के मुताबिक है या नहीं।

कुल मिलाकर, अगर आप रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक के लिए क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं, तो पहले अपनी प्राथमिकताएं तय करें। सही कार्ड का चुनाव करने से आप अपनी जरूरतों के हिसाब से ज्यादा फायदा हासिल कर सकते हैं।