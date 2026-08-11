रोज ₹30 की बचत से बन सकता है ₹21 लाख का फंड, जानें SIP का पूरा कैलकुलेशन

कम कमाई या कम सेविंग की वजह से अक्सर लोग इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि बड़ा फंड बनाने के लिए हर महीने हजारों रुपये लगाने जरूरी हैं। हालांकि, छोटी रकम से भी लंबे समय के लिए नियमित इन्वेस्टमेंट किया जाए तो बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। यहां समझते हैं कि रोज सिर्फ ₹30 की बचत से SIP के जरिए कितना फंड बनाया जा सकता है, इसका कैलकुलेशन क्या है और इन्वेस्टमेंट करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

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रोज ₹30 से कैसे बनेगा ₹21 लाख का फंड?

अगर आपकी उम्र 21 साल है और आप रोज अपनी पॉकेट मनी या छोटे-मोटे खर्चों से ₹30 बचाकर इन्वेस्ट करते हैं तो 28 साल में बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। दिए गए कैलकुलेशन के मुताबिक, इस दौरान अगर औसतन 12 फीसदी रिटर्न मिलता है तो 28 साल बाद आपका फंड ₹21,91,101 तक पहुंच सकता है।

पूरा कैलकुलेशन इस तरह है:

इन्वेस्टमेंट शुरू करने की उम्र: 21 साल

रोज का इन्वेस्टमेंट: ₹30

इन्वेस्टमेंट का समय: 28 साल

औसतन रिटर्न: 12 फीसदी

कुल इन्वेस्टमेंट: ₹3,02,400

तैयार होने वाला फंड: ₹21,91,101

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सिर्फ ₹3,02,400 का होगा कुल इन्वेस्टमेंट

इस कैलकुलेशन में रोजाना ₹30 इन्वेस्ट करने पर 28 साल में आपकी तरफ से लगाई गई कुल रकम ₹3,02,400 होगी। यानी लंबे समय तक नियमित इन्वेस्टमेंट और औसतन 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से ₹3 लाख से थोड़ी ज्यादा रकम का इन्वेस्टमेंट ₹21 लाख से ज्यादा के फंड में बदल सकता है।

क्या होती है SIP?

SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके जरिए म्यूचुअल फंड में नियमित रूप से थोड़ी-थोड़ी रकम इन्वेस्ट की जाती है। आप हर महीने तय रकम लगा सकते हैं। अगर एक साथ ज्यादा रकम बचाना मुश्किल है तो रोज थोड़ी रकम बचाकर उसे इन्वेस्टमेंट के लिए अलग रखा जा सकता है। इससे एक साथ बड़ी रकम जुटाने का दबाव नहीं पड़ता और सेविंग की आदत भी बनी रहती है।

SIP शुरू करते समय इन बातों का रखें ध्यान

SIP करते समय अपनी जरूरत और कमाई को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट की रकम तय करनी चाहिए। इसके साथ कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है: