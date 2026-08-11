scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsम्यूचुअल फंडरोज ₹30 की बचत से बन सकता है ₹21 लाख का फंड, जानें SIP का पूरा कैलकुलेशन

रोज ₹30 की बचत से बन सकता है ₹21 लाख का फंड, जानें SIP का पूरा कैलकुलेशन

रोज सिर्फ ₹30 यानी एक कप चाय जितनी रकम बचाकर क्या ₹21 लाख से ज्यादा का फंड बनाया जा सकता है? कैलकुलेशन के मुताबिक, अगर 21 साल की उम्र से लगातार SIP शुरू की जाए तो छोटी रकम भी बड़ा फंड बना सकती है। जानिए आखिर इसमें कितने साल लगेंगे।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Aug 11, 2026 15:00 IST
AI Generated Image

In Short

  • रोज सिर्फ ₹30 बचाकर SIP में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की जा सकती है
  • 28 साल में कुल ₹3,02,400 के इन्वेस्टमेंट से ₹21,91,101 का फंड बन सकता है
  • कैलकुलेशन में औसतन 12 फीसदी रिटर्न माना गया है, म्यूचुअल फंड रिटर्न गारंटीड नहीं होता

कम कमाई या कम सेविंग की वजह से अक्सर लोग इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि बड़ा फंड बनाने के लिए हर महीने हजारों रुपये लगाने जरूरी हैं। हालांकि, छोटी रकम से भी लंबे समय के लिए नियमित इन्वेस्टमेंट किया जाए तो बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। यहां समझते हैं कि रोज सिर्फ ₹30 की बचत से SIP के जरिए कितना फंड बनाया जा सकता है, इसका कैलकुलेशन क्या है और इन्वेस्टमेंट करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

advertisement

रोज ₹30 से कैसे बनेगा ₹21 लाख का फंड?

अगर आपकी उम्र 21 साल है और आप रोज अपनी पॉकेट मनी या छोटे-मोटे खर्चों से ₹30 बचाकर इन्वेस्ट करते हैं तो 28 साल में बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है। दिए गए कैलकुलेशन के मुताबिक, इस दौरान अगर औसतन 12 फीसदी रिटर्न मिलता है तो 28 साल बाद आपका फंड ₹21,91,101 तक पहुंच सकता है।

पूरा कैलकुलेशन इस तरह है:

  • इन्वेस्टमेंट शुरू करने की उम्र: 21 साल
  • रोज का इन्वेस्टमेंट: ₹30
  • इन्वेस्टमेंट का समय: 28 साल
  • औसतन रिटर्न: 12 फीसदी
  • कुल इन्वेस्टमेंट: ₹3,02,400
  • तैयार होने वाला फंड: ₹21,91,101
Groww SIP Calculator

सिर्फ ₹3,02,400 का होगा कुल इन्वेस्टमेंट

इस कैलकुलेशन में रोजाना ₹30 इन्वेस्ट करने पर 28 साल में आपकी तरफ से लगाई गई कुल रकम ₹3,02,400 होगी। यानी लंबे समय तक नियमित इन्वेस्टमेंट और औसतन 12 फीसदी रिटर्न के हिसाब से ₹3 लाख से थोड़ी ज्यादा रकम का इन्वेस्टमेंट ₹21 लाख से ज्यादा के फंड में बदल सकता है।

क्या होती है SIP?
SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके जरिए म्यूचुअल फंड में नियमित रूप से थोड़ी-थोड़ी रकम इन्वेस्ट की जाती है। आप हर महीने तय रकम लगा सकते हैं। अगर एक साथ ज्यादा रकम बचाना मुश्किल है तो रोज थोड़ी रकम बचाकर उसे इन्वेस्टमेंट के लिए अलग रखा जा सकता है। इससे एक साथ बड़ी रकम जुटाने का दबाव नहीं पड़ता और सेविंग की आदत भी बनी रहती है।

SIP शुरू करते समय इन बातों का रखें ध्यान

SIP करते समय अपनी जरूरत और कमाई को ध्यान में रखकर इन्वेस्टमेंट की रकम तय करनी चाहिए। इसके साथ कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है:

  • कम उम्र में SIP शुरू कर रहे हैं तो छोटी रकम से भी शुरुआत की जा सकती है।
  • लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट जारी रखने से फंड को बढ़ने के लिए ज्यादा समय मिलता है।
  • ज्यादा उम्र में SIP शुरू करने पर कम समय में बड़ा फंड बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट की रकम बढ़ानी पड़ सकती है।
  • इन्वेस्टमेंट की रकम अपने फाइनेंशियल गोल और उपलब्ध समय के हिसाब से तय करनी चाहिए।
  • SIP में वही पैसा लगाना चाहिए जिसकी आपको जल्द जरूरत न पड़ने वाली हो।
  • कम समय के लिए पैसा लगाकर बड़े फंड की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।

advertisement
Disclaimer: म्यूचुअल फंड्स निवेश बाज़ार जोखिमों के अधीन है। ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 11, 2026