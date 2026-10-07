सितंबर में Mid Cap Funds का बुरा हाल! सभी ने दिया निगेटिव रिटर्न, फिर भी ये फंड रहा सबसे आगे

सितंबर 2026 का महीना Mid Cap Mutual Funds के लिए मुश्किल रहा। इस कैटेगरी की सभी स्कीमों ने महीने के दौरान निगेटिव रिटर्न दिया। हालांकि गिरावट के इस दौर में भी कुछ फंड ऐसे रहे, जिन्होंने Benchmark के मुकाबले कम नुकसान कराया। सितंबर में Nifty Midcap 150 TRI में 7.07% की गिरावट आई थी।

advertisement

Taurus Mid Cap में सबसे कम गिरावट

सितंबर में Taurus Mid Cap सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली स्कीम रही। 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 के बीच इसमें 2.44% की गिरावट आई। Benchmark के 7.07% नुकसान के मुकाबले इस फंड की गिरावट काफी कम रही।

इसके बाद Bank of India Mid Cap में 4.25%, Quant Mid Cap में 4.50% और Helios Mid Cap में 4.65% की गिरावट दर्ज की गई। The Wealth Company Mid Cap 4.90% और JM Midcap 5.31% नीचे रहा। यानी निगेटिव रिटर्न के बावजूद ये छह स्कीमें Benchmark से बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहीं।

इन Mid Cap Funds में भी दिखा दबाव

SBI Midcap में सितंबर के दौरान 5.33% की गिरावट आई। PGIM India Midcap 5.38%, Bandhan Midcap 5.41% और Nippon India Mid Cap 5.55% नीचे रहा।

Axis Midcap में 5.64%, Canara Robeco Mid Cap में 5.65% और Samco Mid Cap में 6.12% की गिरावट आई। WhiteOak Capital Mid Cap 6.14%, Invesco India Midcap 6.16% और Trustmf Mid Cap 6.21% नीचे रहा। HSBC Midcap में सितंबर के दौरान 6.81% की गिरावट दर्ज की गई।

लंबे समय के रिटर्न अभी भी पॉजिटिव

सितंबर की गिरावट के बावजूद कुछ फंड के लंबे समय के रिटर्न पॉजिटिव बने हुए हैं। HSBC Midcap ने छह महीने में 22.31% और CYF में 21.98% रिटर्न दिया। इसका एक साल का रिटर्न 17.89% और तीन साल का रिटर्न 22.18% रहा।

WhiteOak Capital Mid Cap ने छह महीने में 17.23%, CYF में 17.38%, एक साल में 12.32% और तीन साल में 20.33% रिटर्न दिया। Invesco India Midcap का छह महीने का रिटर्न 19.54%, CYF रिटर्न 19.31% और तीन साल का रिटर्न 22.22% रहा। JM Midcap ने छह महीने में 21.68% और CYF में 21.25% रिटर्न दिया।

इस फंड में सबसे ज्यादा गिरावट

सितंबर में Mahindra Manulife Mid Cap सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाला फंड रहा। इसमें 8.03% की गिरावट आई। इसके अलावा Kotak Midcap 7.51% और Sundaram Mid Cap 7.37% नीचे रहा।

सितंबर के आंकड़े बताते हैं कि Mid Cap Funds बाजार की गिरावट से बच नहीं पाए, लेकिन अलग-अलग फंड में नुकसान का स्तर काफी अलग रहा। ऐसे में फंड के प्रदर्शन को देखते समय केवल एक महीने के रिटर्न के बजाय लंबे समय की परफॉर्मेंस भी अहम हो सकती है।