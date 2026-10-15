कम जोखिम में निवेश के लिए कहां लगाएं पैसा? जानें डेट म्यूचुअल फंड और बॉन्ड में कौन बेहतर

शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव से दूर रहकर निवेश करना चाहते हैं तो डेट म्यूचुअल फंड (Debt Mutual Funds) और बॉन्ड (Bonds) दो विकल्प हो सकते हैं। दोनों ही डेट मार्केट से जुड़े हैं, लेकिन इनमें निवेश करने का तरीका, रिटर्न और जोखिम अलग-अलग होते हैं। बॉन्ड में आप सीधे सरकार या किसी कंपनी को पैसा उधार देते हैं, जबकि डेट म्यूचुअल फंड में आपका पैसा कई तरह की डेट सिक्योरिटीज में लगाया जाता है। आइए समझते हैं कि दोनों में क्या अंतर है और किसके लिए कौन सा विकल्प सही हो सकता है।

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क्या होते हैं डेट म्यूचुअल फंड?

डेट म्यूचुअल फंड ऐसी स्कीम होती है, जिसमें कई निवेशकों का पैसा इकट्ठा करके सरकारी सिक्योरिटीज, कॉरपोरेट बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और दूसरे फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया जाता है।

इस पैसे को फंड मैनेजर संभालता है। डेट फंड में आमतौर पर इक्विटी फंड के मुकाबले कम उतार-चढ़ाव होता है, लेकिन इसका रिटर्न फिक्स या गारंटीड नहीं होता।

ब्याज दरों में बदलाव या किसी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग घटने से फंड की NAV प्रभावित हो सकती है।

डेट म्यूचुअल फंड के फायदे और नुकसान

डेट फंड का बड़ा फायदा यह है कि निवेशकों का पैसा अलग-अलग सिक्योरिटीज में लगाया जाता है। इससे एक ही कंपनी पर निर्भरता कम होती है।

ओपन-एंडेड डेट फंड में आमतौर पर कारोबारी दिनों में पैसा निकाला जा सकता है। निवेशक SIP के जरिए भी धीरे-धीरे निवेश कर सकते हैं।

हालांकि, ब्याज दरों में बदलाव और डिफॉल्ट का जोखिम बना रहता है। कुछ स्कीम में जल्दी पैसा निकालने पर एग्जिट लोड भी देना पड़ सकता है।

बॉन्ड में कैसे होता है निवेश?

बॉन्ड एक तरह का कर्ज होता है। जब आप सरकारी या कॉरपोरेट बॉन्ड खरीदते हैं, तो आप उस संस्था को पैसा उधार देते हैं।

इसके बदले जारीकर्ता तय या फ्लोटिंग ब्याज दर पर भुगतान करता है। सरकारी बॉन्ड आमतौर पर कम जोखिम वाले माने जाते हैं, जबकि कॉरपोरेट बॉन्ड में जोखिम ज्यादा हो सकता है।

कम क्रेडिट रेटिंग वाले बॉन्ड अधिक रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन इनमें डिफॉल्ट का खतरा भी अधिक रहता है।

डेट फंड और बॉन्ड में क्या है अंतर?

डेट म्यूचुअल फंड बॉन्ड पैसा कई सिक्योरिटीज में निवेश होता है एक खास बॉन्ड में सीधा निवेश रिटर्न बाजार से जुड़ा होता है आमतौर पर कूपन दर पहले से तय होती है फंड मैनेजर निवेश संभालता है निवेशक खुद बॉन्ड चुनता है आमतौर पर आसानी से रिडीम कर सकते हैं बेचने की सुविधा बाजार में मांग पर निर्भर SIP से निवेश संभव सीधे बॉन्ड खरीदने होते हैं

किस निवेशक के लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर?

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अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा प्रोफेशनल फंड मैनेजर संभाले, अलग-अलग सिक्योरिटीज में निवेश हो और जरूरत पड़ने पर निकासी की सुविधा मिले, तो डेट म्यूचुअल फंड पर विचार कर सकते हैं।

वहीं, अगर आप नियमित ब्याज कमाना चाहते हैं, बॉन्ड जारी करने वाली संस्था के जोखिम को समझते हैं और मैच्योरिटी तक निवेश बनाए रख सकते हैं, तो बॉन्ड एक विकल्प हो सकता है।

निष्कर्ष: डेट फंड और बॉन्ड दोनों में जोखिम मौजूद है। इसलिए निवेश का फैसला अपनी जरूरत, निवेश अवधि, जोखिम उठाने की क्षमता और पैसे निकालने की जरूरत को ध्यान में रखकर करना चाहिए।