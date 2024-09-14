अपनी बेटी को दें सुकन्या समृद्धि योजना का तोहफा

अगर आपकी बेटी है तो आपको इस योजना में जरूर निवेश करना चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) भारत सरकार की एक प्रमुख बचत योजना है, जिसका उद्देश्य बेटी के भविष्य को सुरक्षित और बेहतर बनाना है। इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। यह योजना विशेष रूप से बेटियों के लिए वित्तीय सुरक्षा और शिक्षा के लिए वित्तीय समर्थन प्रदान करती है।

योजना की विशेषताएँ

सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों की शिक्षा और विवाह के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन प्रदान करना है। इस योजना के तहत माता-पिता एक बचत खाता खोल सकते हैं, जो बेटी के भविष्य के लिए एक ठोस वित्तीय आधार बनाता है।

खाता खोलने की शर्तें:

योजना के तहत एक बच्ची के नाम पर खाता

इस योजना के तहत एक बच्ची के नाम पर खाता खोला जा सकता है, जिसकी उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए। एक परिवार में अधिकतम दो बेटियों के लिए खाता खोला जा सकता है। अगर कोई परिवार दो बेटियों से अधिक है, तो तीसरे बेटी के खाता खोलने के लिए एक मेडिकल प्रमाणपत्र आवश्यक है।

जमा राशि और ब्याज दर:

इस योजना में न्यूनतम ₹250 और अधिकतम ₹1.5 लाख प्रति वर्ष जमा किया जा सकता है। जमा की गई राशि पर सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज दर मिलती है, जो कि हर तिमाही बदल सकती है। वर्तमान में ब्याज दर 7.6% प्रति वर्ष है, लेकिन यह समय-समय पर संशोधित की जा सकती है।

कर लाभ:

सुकन्या समृद्धि योजना में जमा की गई राशि पर आयकर कानून की धारा 80C के तहत कर छूट मिलती है। साथ ही, योजना की मैच्योरिटी राशि भी कर मुक्त होती है, जिससे यह योजना कर बचत के लिहाज से भी लाभकारी है।

परिपक्वता और निकासी:

खाता 21 वर्षों की अवधि के बाद परिपक्व होता है। हालांकि, 18 साल की उम्र पूरी होने पर या बेटी की शादी के लिए 50% राशि निकाली जा सकती है। शिक्षा के उद्देश्य के लिए भी राशि की निकासी की जा सकती है।

खाता खोलने की प्रक्रिया:

सुकन्या समृद्धि खाता किसी भी सरकारी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खोला जा सकता है। खाता खोलने के लिए आधार कार्ड, बच्ची की जन्म प्रमाण पत्र, और माता-पिता के पहचान पत्र की आवश्यकता होती है।

सुकन्या समृद्धि योजना के लाभ

आर्थिक सुरक्षा:

यह योजना एक स्थिर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे माता-पिता को अपनी बेटी की शिक्षा और विवाह के लिए बेहतर योजना बनाने में मदद मिलती है।

उच्च ब्याज दर:

इस योजना की ब्याज दर अन्य बचत योजनाओं की तुलना में अधिक होती है, जिससे लंबी अवधि में अच्छी वृद्धि होती है।

टैक्स बेनेफिट

सुकन्या समृद्धि योजना में जमा राशि और मैच्योरिटी पर कर लाभ मिलता है, जिससे यह निवेशक के लिए एक वित्तीय रूप से लाभकारी योजना बन जाती है।

साधारण प्रक्रिया:

खाता खोलने और उसे प्रबंधित करने की प्रक्रिया सरल और सहज है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए इसे अपनाने में आसानी प्रदान करती है।