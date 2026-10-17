आखिर जिंदगी में कैसे मिलती है सफलता? मुकेश अंबानी ने 33 साल पहले बताई थी ये खास बात

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) भारत के सबसे अमीर कारोबारियों में शामिल हैं। उन्होंने साल 1993 में एक इंटरव्यू के दौरान सफलता और अवसरों को लेकर एक खास बात कही थी। अंबानी का मानना है कि हर किसी को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिलता है। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि इंसान अपने सामने आने वाले मौकों को कैसे पहचानता है और उनका कितना फायदा उठाता है।

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मुकेश अंबानी ने सफलता को लेकर क्या कहा था?

मुकेश अंबानी ने 30 जून 1993 को प्रकाशित इंडिया टुडे के एक इंटरव्यू में कहा था, "हर किसी को बराबर अवसर मिलते हैं और मुझे लगता है कि यह बात हर क्षेत्र में लागू होती है।"

उस समय अंबानी भारत में बदलते कारोबारी माहौल के बारे में बात कर रहे थे। उनका मानना था कि अगर किसी व्यक्ति के पास अच्छा आइडिया है, तो वह अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि से अलग हटकर भी सफलता हासिल कर सकता है।

अंबानी के मुताबिक, सफलता पहले से तय नहीं होती। यह इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति अपने आसपास मौजूद अवसरों को कैसे पहचानता है और उन पर किस तरह काम करता है।

क्या है अंबानी की इस बात का मतलब?

अंबानी के इस बयान का सीधा मतलब है कि सफलता पाने के लिए मेहनत, काबिलियत और सही सोच जरूरी है। उनका मानना था कि किसी व्यक्ति की पारिवारिक स्थिति या शुरुआती संसाधन ही उसका भविष्य तय नहीं करते।

उन्होंने 1990 के दशक में भारत के बदलते आर्थिक माहौल को ऐसे दौर के रूप में देखा, जहां नए विचारों और मेहनत के दम पर आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे थे।

उनके मुताबिक, असली फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई व्यक्ति अपने सामने आने वाले मौकों का कितना फायदा उठाता है।

कौन हैं मुकेश अंबानी?

मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अप्रैल 2026 तक उनकी अनुमानित संपत्ति करीब 9.8 लाख करोड़ रुपये यानी 110 से 120 अरब डॉलर बताई गई थी। उस समय उन्हें भारत और एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति माना गया था।

अप्रैल 1957 में जन्मे मुकेश अंबानी मशहूर उद्योगपति धीरूभाई अंबानी के बड़े बेटे हैं। साल 1980 में उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एमबीए प्रोग्राम छोड़कर अपने पिता के कारोबार में हाथ बंटाने के लिए भारत लौटने का फैसला किया।

उनकी अगुवाई में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स, रिटेल और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में कारोबार बढ़ाया। वह आईपीएल की सफल टीमों में शामिल मुंबई इंडियंस के मालिक भी हैं।