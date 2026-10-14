सोने-चांदी की कीमतों में रिकवरी के संकेत, गोल्ड-सिल्वर के अहम लेवल क्या हैं और आगे कितनी तेजी की है उम्मीद?

सोने और चांदी की कीमतों में आगे किस दिशा में हलचल देखने को मिलेगी, इस पर निवेशकों की नजर बनी हुई है। सोने में रिकवरी के संकेत जरूर मिल रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी रहेगा या एक बार फिर गिरावट दबाव बढ़ाएगी।

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आने वाले दिनों में US Inflation Data, अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों पर फैसले और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव जैसे फैक्टर कीमती धातुओं की चाल तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

14 अक्टूबर 2026 को सुबह करीब 9:09 बजे MCX पर Gold Futures 0.02% की तेजी के साथ ₹1,48,482 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। वहीं, MCX पर Silver Futures 0.06% की तेजी के साथ ₹2,19,357 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा था।

अंतराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड फ्यूचर्स 0.22% की बढ़त के साथ $4,186.57 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था तो वहीं दूसरी ओर, सिल्वर फ्यूचर्स 0.11% गिरकर $59.463 प्रति औंस पर ट्रेड करता नजर आया।

US Inflation Data क्यों है अहम?

केडिया एडवाइजरी के सीनियर रिसर्च हेड अमित गुप्ता के मुताबिक, पिछले कारोबारी सत्र में गिरावट के बाद सोने की कीमतों में रिकवरी आई है। अब बाजार की नजर US Inflation Data पर है, जिससे Federal Reserve की आगे की Interest Rate Policy को लेकर संकेत मिल सकते हैं।

न्यूयॉर्क फेड के अध्यक्ष जॉन विलियम्स ने इस साल ब्याज दरों में एक और बढ़ोतरी की जरूरत के संकेत दिए हैं। वहीं, फेडरल रिजर्व के गवर्नर क्रिस्टोफर वालर के मुताबिक, बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी की वजह महंगाई बढ़ने की आशंका के बजाय अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मजबूत ग्रोथ हो सकती है।

अमित गुप्ता के नोट के अनुसार, बाजार अक्टूबर में Rate Hike की 23% और दिसंबर में ब्याज दर बढ़ने की 88% संभावना देख रहा है। हालांकि, ये बाजार के अनुमान हैं, Fed का आधिकारिक फैसला नहीं।

Gold और Silver के लिए क्या हैं अहम टारगेट?

अमित गुप्ता के मुताबिक, International Gold अगर $4,150 प्रति औंस के ऊपर बना रहता है, तो यह $4,200 तक पहुंच सकता है। वहीं, MCX Gold के लिए ₹1,50,000 प्रति 10 ग्राम का टारगेट है।

Silver की बात करें तो International Market में $58.20 प्रति औंस इसका अहम Support है, जबकि ऊपर की ओर $61 का स्तर देखा जा रहा है। घरेलू बाजार में MCX Silver ₹2,24,000 प्रति किलोग्राम तक पहुंच सकता है।

इसके अलावा, मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव सोने की सुरक्षित निवेश विकल्प (सेफ-हेवन) के रूप में मांग को सहारा दे रहा है। अब निवेशकों की नजर अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों और फेडरल रिजर्व के अगले संकेतों पर रहेगी, जो सोने-चांदी की कीमतों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि, बताए गए टारगेट संभावित स्तर हैं, कीमतों की गारंटी नहीं।