सोने-चांदी में तेजी पर ब्रेक! ₹1.43 लाख के नीचे फिसला सोना, चांदी में भी गिरावट, अब क्या करें निवेशक?

28 अक्टूबर को सोने और चांदी की कीमतों में सीमित उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। निवेशक अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों से जुड़े फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जिसका असर कीमती धातुओं की कीमतों पर पड़ सकता है। इसके अलावा, ईरान से जुड़े भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में होने वाले बदलाव भी बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

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इस बीच, विदेशी बाजार में सोने और चांदी के वायदा भाव में गिरावट दर्ज की गई। दिसंबर का सोना वायदा 0.39% गिरकर 4,058.85 डॉलर प्रति औंस पर आ गया, जबकि चांदी वायदा 0.67% फिसलकर 54.145 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी।

भारत में MCX पर दिसंबर के फ्यूचर वाला सोना ₹432 गिरकर ₹1,43,708 प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इसमें 0.30% की गिरावट रही। वहीं, चांदी ₹1,122 गिरकर ₹1,95,601 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। चांदी में 0.57% की गिरावट दर्ज की गई।

सोने-चांदी की कीमतों में क्यों नहीं आ रही बड़ी तेजी?

स्वतंत्र बाजार विश्लेषक अनुज गुप्ता के मुताबिक, सोने और चांदी की कीमतें फिलहाल एक सीमित दायरे में चल रही हैं। निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

गुप्ता ने कहा, “बाजार फिलहाल एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। सोना $4,000 प्रति औंस के ऊपर बना हुआ है, जबकि चांदी $52 से $53 प्रति औंस के स्तर के ऊपर टिकी हुई है।” उनके मुताबिक, ईरान से जुड़े घटनाक्रमों से भी कीमतों को कुछ सहारा मिला है। युद्ध का तनाव कम होने की उम्मीद और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी थमने से बाजार को थोड़ी राहत मिली है।

अब फेडरल रिजर्व का फैसला अहम होगा। ब्याज दरों को लेकर बैंक क्या संकेत देता है, इसका असर सोने और चांदी की कीमतों पर पड़ सकता है।

सोने के लिए कौन से भाव अहम?

एक्सपर्ट अनुज गुप्ता के मुताबिक, विदेशी बाजार में सोने के लिए $4,020 और $3,980 अहम निचले स्तर हैं। वहीं, ऊपर की तरफ $4,070 और $4,100 पर कीमतों को रुकावट मिल सकती है।

भारत में सोने के लिए ₹1,43,500 प्रति 10 ग्राम अहम स्तर है। ऊपर की तरफ ₹1,46,000 पर रुकावट आ सकती है।

अगर सोने का भाव ₹1,43,000 से नीचे फिसलता है, तो यह ₹1,42,000 तक आ सकता है। गिरावट बढ़ने पर ₹1,40,000 का स्तर भी देखने को मिल सकता है।

चांदी में तेजी आएगी या गिरावट बढ़ेगी?

विदेशी बाजार में चांदी के लिए $52 अहम निचला स्तर है, जबकि $56 ऊपर की तरफ रुकावट का स्तर रहेगा। MCX पर चांदी के लिए ₹1,92,000 प्रति किलोग्राम अहम निचला स्तर है। वहीं, ₹2,03,000 पर रुकावट आ सकती है।

एक्सपर्ट के मुताबिक, फिलहाल सोने और चांदी में मिला-जुला कारोबार देखने को मिल सकता है। कीमतों में तेजी आने पर ऊंचे स्तरों पर दबाव बन सकता है। ऐसे में फेडरल रिजर्व का फैसला बाजार की अगली दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा।