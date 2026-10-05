दुनिया में बढ़ रही रिफाइनिंग कैपेसिटी! इंडिया और चाइना क्यों बनेंगे सबसे अहम प्लेयर

दुनिया में फ्यूल मार्केट की सुरक्षा के लिए ग्लोबल रिफाइनिंग कैपेसिटी काफी अहम होती जा रही है। अगले पांच साल में दुनिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी में बड़ी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। नए रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स का बड़ा हिस्सा एशिया और अफ्रीका में आने वाला है। इससे आने वाले समय में अलग-अलग देशों के बीच फ्यूल की खरीद-बिक्री का तरीका बदल सकता है।

advertisement

चाइना और यूएस के पास सबसे ज्यादा रिफाइनिंग कैपेसिटी

🛢️🌍 The countries with the most refining capacity spent this week deciding who gets their fuel. 🇨🇳 China has 18.1% of global refining capacity. 🇺🇸 The US has 17.5%. 🇷🇺 Russia has 6.5%. Together that's 42% of the world's refineries. Look at what each of them did this week: 🇺🇸 The White House put a diesel export ban on the table, with a 90-day blanket ban among the options. Washington then told 🇫🇷France and 🇩🇪Germany to release their diesel stocks or face that ban. 🇪🇺 The G7 agreed to release up to 100M barrels of oil and diesel over 4 months. 🇺🇸 A day later Trump took the ban off the table: "Europe has a lot of diesel and they're going to be making a major world contribution... we're not going to be doing the export ban." 🇨🇳 China paused fuel exports for October, and PetroChina cancelled gasoline and jet cargoes. 🇷🇺 Russia extended its diesel export ban. Now look at who is at the bottom of the chart. 🇩🇪 Germany has 1.9% of global refining capacity, 🇮🇹 Italy 1.6% and 🇪🇸 Spain 1.5%. Europe can't refine its way out of a shortage. It has to buy finished fuel from the countries at the top of this list, and those countries just showed they'll hold barrels back when it suits them. That's the mechanism behind the week. Refining capacity has become bargaining power. Whoever owns the refineries decides whether fuel gets exported, and on what terms. Read headline by headline, it looks like noise. Read together, it points one way: fuel security is now foreign policy, and Europe is the buyer with the least leverage. The open question: the G7 release buys four months. What does Europe use when the next exporter turns off the tap? https://t.co/iSZnD48qVL — Jack Prandelli (@jackprandelli) October 3, 2026

दिए गए आंकड़ों के मुताबिक दुनिया की कुल रिफाइनिंग कैपेसिटी में चीन की हिस्सेदारी 18.1% है। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स की हिस्सेदारी 17.5% और रूस की 6.5% है।

इन तीनों देशों की कुल हिस्सेदारी 42.1% है। यानी दुनिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी का बड़ा हिस्सा इन तीन देशों के पास है।

रिफाइनिंग कैपेसिटी का मतलब है कि कोई देश कितने क्रूड ऑयल को पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल जैसे तैयार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में बदल सकता है। इसलिए रिफाइनरी के कामकाज, घरेलू मांग या एक्सपोर्ट पॉलिसी में बदलाव का असर ग्लोबल फ्यूल मार्केट पर पड़ सकता है।

फ्यूल एक्सपोर्ट को लेकर क्या हुआ?

हाल के बदलावों ने रिफाइनिंग कैपेसिटी की अहमियत और बढ़ा दी है। यूएस ने डीजल एक्सपोर्ट पर रोक लगाने पर विचार किया था। इसमें 90 दिनों के लिए पूरी तरह रोक लगाने का प्रस्ताव भी था, लेकिन बाद में इस प्रस्ताव को छोड़ दिया गया।

चाइना ने अक्टूबर के लिए फ्यूल एक्सपोर्ट रोक दिया। वहीं पेट्रोचाइना ने पेट्रोल और जेट फ्यूल के कार्गो रद्द कर दिए। रूस ने भी डीजल एक्सपोर्ट पर लगी रोक को आगे बढ़ाया है।

2030 तक कितनी बढ़ेगी ग्लोबल रिफाइनिंग कैपेसिटी?

advertisement

ब्लूमबर्गएनईएफ यानी BNEF के मुताबिक 2026 से 2030 के बीच दुनिया की नेट रिफाइनिंग कैपेसिटी में रोजाना 4.2 मिलियन बैरल की बढ़ोतरी हो सकती है।

यह पिछले पांच साल में जुड़ी कैपेसिटी के मुकाबले 162% ज्यादा है। अगर सभी प्रोजेक्ट्स तय योजना के मुताबिक शुरू होते हैं तो कुछ मार्केट्स में जरूरत से ज्यादा रिफाइनिंग कैपेसिटी भी हो सकती है।

इंडिया और चाइना की होगी बड़ी भूमिका

अफ्रीका और एशिया पैसिफिक दुनिया में होने वाली नेट रिफाइनिंग कैपेसिटी ग्रोथ का करीब 95% हिस्सा दे सकते हैं।

BNEF के मुताबिक 2026 और 2027 में जुड़ने वाली नई रिफाइनिंग कैपेसिटी में इंडिया और चाइना की संयुक्त हिस्सेदारी 71% रहने की उम्मीद है। इसमें से ज्यादातर कैपेसिटी या तो शुरू हो चुकी है या उस पर काम चल रहा है।

फिलहाल ग्लोबल रिफाइनिंग कैपेसिटी में इंडिया की हिस्सेदारी 4.7% है। इंडिया इस मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर है। उससे आगे चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स और रूस हैं।

साउथ कोरिया की हिस्सेदारी 3.4% और सऊदी अरब की 3.2% है।

यूरोप में अलग है स्थिति

ग्लोबल रिफाइनिंग कैपेसिटी में यूरोप के कई देशों की हिस्सेदारी कम है। जर्मनी की हिस्सेदारी 1.9%, इटली की 1.6% और स्पेन की 1.5% है।

advertisement

अगर इन देशों में रिफाइनरी कैपेसिटी कम पड़ती है या किसी रिफाइनरी का काम रुकता है तो इम्पोर्टेड फ्यूल पर निर्भरता बढ़ सकती है। BNEF के मुताबिक यूरोप और यूएस में आने वाले समय में कुछ रिफाइनरियां बंद भी हो सकती हैं।

वहीं 2028 से 2030 के बीच आने वाले कई रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स अभी शुरुआती चरण में हैं। इसलिए इनमें देरी होने या कुछ प्रोजेक्ट्स के रद्द होने की संभावना भी है।

आने वाले सालों में एक तरफ एशिया और अफ्रीका में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ सकती है, जबकि यूरोप और यूएस जैसे पुराने मार्केट्स में कुछ रिफाइनरियां बंद हो सकती हैं। इससे ग्लोबल फ्यूल सप्लाई और फ्यूल इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का मौजूदा समीकरण बदल सकता है।