चांद पर पहुंचा हिंदुस्तान, पूरे देश में उत्साह की लहर
New Delhi ,UPDATED: Aug 23, 2023 18:30 IST
Chandrayaan 3 Landing Live: इसरो का चंद्रयान-3 आज सफलतापूर्वक चांद पर उतर गया है। चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल के चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरते ही भारत ने इतिहास रच दिया है। भारत साउथ पोल इलाके में पहुंचने वाला पहला, जबकि सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। इसरो के इस महत्वाकांक्षी मिशन को लेकर पूरे देश में उत्साह है। चंद्रयान-3 की सफलता के लिए देशभर के मंदिरों में पूजा अर्चना और मस्जिदों में दुआ मांगी जा रही थी। आखिरी 17 मिनट चंद्रयान के लिए काफी महत्वपूर्ण थे।