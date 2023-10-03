scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsBreaking NewsBreaking News: दिल्ली-एनसीआर में भूकंप के जबरदस्त झटके, लोग ऑफिसों और घरों से बाहर निकले
Advertisement
Breaking News

Breaking News: दिल्ली-एनसीआर में भूकंप के जबरदस्त झटके, लोग ऑफिसों और घरों से बाहर निकले

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Oct 3, 2023 15:30 IST

दिल्ली-एनसीआर में भूंकप के झटके महसूस किए गए। झटके इतने तेज़ थे कि लोग अपने-अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल गए। दिल्ली के अलावा बाकी शहरों में भी झटके महसूस किए गए। ये झटके दोपहर 2 बजकर 51 मिनट पर महसूस किए गए। नेपाल को भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। शुरूआती रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 6.2 आंकी गई है। हालांकि भूकंप का केंद्र नेपाल में बताया जा रहा है। नोएडा और दिल्ली के दफ्तरों में काम करने वाले कई लोगों ने बताया कि 3-4 सेकेंड तक जोर के झटके महसूस किए।

दिल्ली-एनसीआर में भूकंप के जबरदस्त झटके, लोग ऑफिसों और घरों से बाहर निकले