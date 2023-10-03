Breaking News
Breaking News: दिल्ली-एनसीआर में भूकंप के जबरदस्त झटके, लोग ऑफिसों और घरों से बाहर निकले
New Delhi ,UPDATED: Oct 3, 2023 15:30 IST
दिल्ली-एनसीआर में भूंकप के झटके महसूस किए गए। झटके इतने तेज़ थे कि लोग अपने-अपने घरों और दफ्तरों से बाहर निकल गए। दिल्ली के अलावा बाकी शहरों में भी
झटके महसूस किए गए। ये झटके दोपहर 2 बजकर 51 मिनट पर महसूस किए गए। नेपाल को भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। शुरूआती रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 6.2 आंकी गई है। हालांकि भूकंप का केंद्र नेपाल में बताया जा रहा है।
नोएडा और दिल्ली के दफ्तरों में काम करने वाले कई लोगों ने बताया कि 3-4 सेकेंड तक जोर के झटके महसूस किए।