भारत में CNG कारें उतारेगी Volkswagen? JSW से साझेदारी पर बातचीत, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर भी सामने आया प्लान

जर्मनी की ऑटोमोबाइल कंपनी Volkswagen भारतीय बाजार में अपनी रणनीति बदलने पर विचार कर रही है। कंपनी आने वाले समय में CNG कारों का विकल्प पेश कर सकती है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी कंपनी की लंबी अवधि की योजना का हिस्सा हैं। Volkswagen India के ब्रांड डायरेक्टर नितिन कोहली ने Business Today TV से बातचीत में कंपनी की भविष्य की योजनाओं और भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार को लेकर कई अहम बातें बताई हैं।

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क्या भारत में आएंगी Volkswagen की CNG कारें?

नितिन कोहली के मुताबिक, भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार तेजी से बदल रहा है और ग्राहकों की जरूरतें भी अलग-अलग हैं। ऐसे में कंपनी बाजार की मांग के आधार पर इंजन और फ्यूल टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता दे रही है।

फिलहाल Volkswagen भारत में अपने 1.0 लीटर और 1.5 लीटर TSI पेट्रोल इंजन पर ध्यान दे रही है। हालांकि, कंपनी मध्यम अवधि के लिए CNG कारों की संभावनाएं भी तलाश रही है।

अभी Volkswagen ने किसी CNG मॉडल या उसकी लॉन्चिंग की तारीख की पुष्टि नहीं की है।

JSW के साथ साझेदारी पर बातचीत

Volkswagen भारत में कारोबार बढ़ाने के लिए JSW के साथ संभावित साझेदारी की भी संभावनाएं तलाश रही है।

दोनों कंपनियों ने एक गैर-बाध्यकारी समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत स्थानीय स्तर पर उत्पादन, कारोबार का विस्तार, प्रतिस्पर्धा और कामकाज की रफ्तार जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।

हालांकि, बातचीत अभी शुरुआती चरण में है और किसी अंतिम समझौते की घोषणा नहीं हुई है।

इलेक्ट्रिक कारों को लेकर क्या है प्लान?

Volkswagen इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लंबी अवधि के लिए महत्वपूर्ण मान रही है।

नितिन कोहली का अनुमान है कि 2030 तक भारत के ऑटोमोबाइल बाजार में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हिस्सेदारी बढ़कर 15 से 20 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। फिलहाल यह हिस्सेदारी करीब 6.5 से 7 प्रतिशत बताई गई है।

उन्होंने संकेत दिया कि भविष्य में भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का स्थानीय उत्पादन कंपनी के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। हालांकि, इसकी कोई तय समयसीमा घोषित नहीं हुई है।

Taigun की बिक्री में बढ़ोतरी, डीलरशिप भी बढ़ाएगी कंपनी

अप्रैल में Taigun के अपडेटेड मॉडल के बाद Volkswagen की बिक्री में सुधार हुआ है।

कंपनी के मुताबिक, पहली तिमाही के मुकाबले दूसरी तिमाही में बिक्री 30 प्रतिशत से ज्यादा और तीसरी तिमाही में करीब 15 प्रतिशत अधिक रही। त्योहारों के दौरान बिक्री में सालाना आधार पर लगभग 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

कोहली का अनुमान है कि इस साल भारत में पैसेंजर व्हीकल की बिक्री 51 लाख यूनिट को पार कर सकती है। जनवरी से सितंबर के बीच करीब 39 लाख गाड़ियां बिक चुकी हैं।

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Volkswagen अगले साल तक अपने डीलरशिप नेटवर्क को करीब 15 प्रतिशत बढ़ाने की योजना भी बना रही है। कंपनी के मुताबिक, उसकी गाड़ियां E20 और E25 ईंधन से जुड़े अनिवार्य मानकों के अनुरूप प्रमाणित हैं।