देश में फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ ही कार कंपनियां नए मॉडल लॉन्च कर रही हैं। इसी बीच जापानी कार निर्माता टोयोटा ने भारतीय बाजार में अपनी सबसे सस्ती कार Toyota Glanza का नया फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर दिया है। नई ग्लांजा की शुरुआती कीमत 6.99 लाख रुपये रखी गई है, जबकि इसके टॉप मॉडल की कीमत 10.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। कंपनी ने इस बार कार के डिजाइन, इंजन और फीचर्स में कई बदलाव किए हैं।

advertisement

पांच वेरिएंट और सात कलर ऑप्शन

नई Toyota Glanza को पांच वेरिएंट E, S, G, V और V (Optional) में पेश किया गया है। कार में पहली बार एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) दिया गया है, जो सिर्फ टॉप V (O) वेरिएंट में मिलेगा। ग्राहकों को सात कलर ऑप्शन मिलेंगे, जिनमें नए ब्लूइश ब्लैक और डिजिटल टील रंग भी शामिल हैं।

डिजाइन में क्या बदला?

नई ग्लांजा में फ्रंट ग्रिल, बंपर और अलॉय व्हील्स का डिजाइन बदला गया है। LED फॉग लैंप्स को नया लुक मिला है, जबकि हेडलाइट्स पहले जैसी हैं। कार में शार्क-फिन एंटीना और 16 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं।

साइड और रियर डिजाइन में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। पीछे LED टेललाइट्स, रूफ स्पॉइलर और रियर वाइपर जैसे फीचर्स पहले की तरह मौजूद हैं।

Image Credit: AAJ TAK

नया इंजन और बेहतर माइलेज

नई Glanza में 1.2 लीटर का Z12E तीन-सिलेंडर इंजन दिया गया है। पेट्रोल मोड में यह 83hp की पावर और 112Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स मिलते हैं।

CNG मोड में इंजन 70hp की पावर और 102Nm का टॉर्क देता है। पुराने मॉडल के मुकाबले पावर थोड़ी कम हुई है, लेकिन माइलेज बेहतर किया गया है। इसमें आइडल स्टार्ट-स्टॉप और इंटेलिजेंट गियर शिफ्ट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।

केबिन में मिलेंगे शानदार फीचर्स

नई ग्लांजा में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 9-इंच टचस्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा, हेड-अप डिस्प्ले और वायरलेस फोन चार्जर दिया गया है। चार्जर के नीचे कूलिंग वेंट भी मिलता है।

इसके अलावा नई लेदरेट सीट्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स और Clarion का साउंड सिस्टम भी दिया गया है।

सेफ्टी का भी रखा गया खास ध्यान

नई Toyota Glanza के सभी वेरिएंट में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। इसके अलावा ABS, EBD और व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

टॉप वेरिएंट में लेवल-2 ADAS मिलता है, जिसमें एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट और हाई-बीम असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं।