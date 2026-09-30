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Newsऑटोमारुति की सस्ती कारों में भी मिलेगा ये शानदार फीचर! बदल जाएगा सेफ्टी का पूरा गेम

मारुति की सस्ती कारों में भी मिलेगा ये शानदार फीचर! बदल जाएगा सेफ्टी का पूरा गेम

मारुति सुजुकी आने वाले समय में अपनी सस्ती कारों को भी एडवांस सेफ्टी फीचर्स से लैस कर सकती है। कंपनी ADAS के जरूरी फीचर्स को स्टैंडर्ड बनाने पर विचार कर रही है। इसके लिए ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है, जो भारतीय सड़कों के हिसाब से कम कीमत में तैयार की जा सके।

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Sonam
Sonam
UPDATED: Sep 30, 2026 12:47 IST
AI Generated Image

In Short

  • मारुति सुजुकी अपनी सस्ती कारों में भी ADAS फीचर्स देने पर विचार कर रही है।
  • ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन डिपार्चर प्रिवेंशन जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड हो सकते हैं।
  • नया इलेक्ट्रॉनिक सेटअप मौजूदा सिस्टम से करीब 30% सस्ता और 15% हल्का हो सकता है।

मारुति सुजुकी आने वाले समय में अपनी सस्ती कारों को भी ज्यादा सुरक्षित बनाने की तैयारी कर रही है। कंपनी अपने फ्यूचर लाइनअप में कोर एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम यानी ADAS के फीचर्स को स्टैंडर्ड बनाने पर विचार कर रही है। खास बात यह है कि यह टेक्नोलॉजी सिर्फ महंगी कारों तक सीमित न रहकर कम कीमत वाली कारों तक भी पहुंच सकती है। कंपनी की यह प्लानिंग खासतौर पर भारतीय बाजार के लिए है।

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सस्ती कारों में भी ADAS देने की तैयारी

सुजुकी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर कत्सुहिरो काटो के मुताबिक, महंगे ADAS सिस्टम को सिर्फ कुछ लग्जरी कारों में देने से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। इसी वजह से कंपनी जरूरी सेफ्टी फीचर्स को ज्यादा कारों तक पहुंचाने पर विचार कर रही है।

कंपनी का मकसद ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन डिपार्चर प्रिवेंशन जैसे सेफ्टी फीचर्स को स्टैंडर्ड बनाना है। वहीं, अतिरिक्त कंफर्ट और कन्वीनियंस फीचर्स को कारों के हायर वेरिएंट के लिए रिजर्व रखा जा सकता है। कंपनी इसे ‘राइट ADAS’ अप्रोच बता रही है।

भारतीय सड़कों के हिसाब से तैयार होगा सिस्टम

सुजुकी चाहती है कि उसका ADAS सिस्टम भारतीय सड़कों की कंडीशन को ध्यान में रखकर तैयार किया जाए। इसके साथ ही कंपनी इसकी लागत कम रखने पर भी जोर दे रही है। इसके लिए हाई-रिजोल्यूशन कैमरे और AI चिप्स के इस्तेमाल की योजना है। ड्राइवर और पैसेंजर की निगरानी को भी ADAS के साथ इंटीग्रेट करने पर काम किया जा रहा है।

हालांकि, ये सभी अभी डेवलपमेंट टार्गेट हैं। कंपनी ने इसके प्रोडक्शन वर्जन से जुड़े नतीजे जारी नहीं किए हैं। सुजुकी सेफ्टी को दो दिशाओं में देख रही है। पहला, ADAS के जरिए एक्सीडेंट रोकना और दूसरा, दुर्घटना होने पर कार में बैठे लोगों को सुरक्षा देना।

Image Credit : Aaj Tak

कम कीमत में कैसे मिलेगी टेक्नोलॉजी?

ADAS को सस्ता बनाने की यह तैयारी सुजुकी की बड़ी SDV रणनीति का हिस्सा है। कंपनी फ्यूचर कारों के इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर को आसान बनाना चाहती है। इसके तहत कम्युनिकेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और बॉडी-कंट्रोल से जुड़े कई फंक्शंस को एक सेंट्रल जोन ECU में जोड़ा जा सकता है।

कंपनी का मानना है कि नया सेटअप मौजूदा सिस्टम के मुकाबले करीब 30 प्रतिशत तक सस्ता और 15 प्रतिशत तक हल्का हो सकता है। इससे कारों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ज्यादा कॉम्पैक्ट बनाने में मदद मिल सकती है।

किन कारों में मिलेगा ADAS?

फिलहाल सुजुकी ने यह साफ नहीं किया है कि यह सिस्टम किन कारों में दिया जाएगा। मारुति सुजुकी की छोटी कारों में ऑल्टो और वैगनआर जैसे मॉडल शामिल हैं। दिए गए कंटेंट के मुताबिक, इनमें ADAS मिलने की संभावना कम मानी जा रही है। वहीं, बलेनो और फ्रॉन्क्स जैसी कॉम्पैक्ट कारों से इस फीचर की शुरुआत होने की संभावना जताई गई है।

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Edited By:
Sonam
Published On:
Sep 30, 2026